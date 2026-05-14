Jaraíz, primera parada en el camino hacia el ascenso blanquinegro

El Badajoz inicia su particular camino hacia el ascenso a Segunda Federación en Jaraíz de la Vera. El cuadro blanquinegro se desplaza este domingo hasta tierras pimentoneras para afrontar el duelo de ida de las semifinales del playoff regional (Municipal de Jaraíz de la Vera, 18.00) ante el cuadro que dirige Dani Baños.

Los hombres de Miguel Ángel Ávila buscarán reiniciarse tras el golpe sufrido en la última jornada de liga. Pese a no depender de sí mismos, los pacenses, con su partido ante el Gévora muy encarrilado, llegaron a estar más de una hora virtualmente en Segunda Federación después de que el Moralo lograra adelantarse en su choque ante el Don Benito. El gol de Carlos López desde los once metros en el tiempo añadido dilapidó las opciones de ascenso directo para un Badajoz que tratará de cumplir el objetivo por la vía más larga.

Un Badajoz lanzado al playoff

Pese al mazazo, los de Ávila llegan al playoff como el gran favorito. La recta final del campeonato ha sido inmaculada, logrando 11 victorias consecutivas, entre las que se encuentra una contundente goleada al propio Jaraíz. En la jornada 31, el cuadro blanquinegro endosó un 1-4 a los pimentoneros que puso a las claras el buen momento atravesado por la escuadra pacense. Barba, Bermúdez y Gus Quezada en dos ocasiones fueron los goleadores de un Badajoz que ha sabido transformarse en un equipo sólido, muy difícil de ganar y con una pegada envidiable.

Ninguno de los factores mencionados anteriormente debería faltarle a los de Miguel Ángel Ávila en su próximo compromiso. Como el propio técnico mencionó tras el partido ante el Gévora, los duelos de playoff poco tienen que ver con los de liga. Más si cabe si el rival que está enfrente es el siempre correoso Jaraíz de Dani Baños, que consiguió su billete para el playoff en la última jornada.

Los pimentoneros dependían de sí mismos en la última jornada para alcanzar el quinto puesto de la clasificación y no fallaron en su compromiso en el Municipal Villanovense. Un gol de Jony en el minuto 18 fue suficiente para que los veratos consiguieran clasificarse para la fase de ascenso a Segunda Federación por segundo año consecutivo.

Ambiente de playoff

Otro de los componentes a tener en cuenta en el duelo será la importante afluencia de público. El Jaraíz comunicó a principios de semanas que proporcionaría al Badajoz 1.500 entradas que han sido puestas a la venta en la mañana de este jueves. En cuestión de una hora, el club pacense anunció que se habían vendido más de 250 entradas. Además, el Badajoz también ha anunciado que fletará cuatro buses para aficionados, de los cuales tres ya se han completado.

Noticias relacionadas

Como suele ser habitual en momentos de este tipo, la afición blanquinegra no va a dejar solo a su equipo y lo acompañará para convertir el Municipal de Jaraíz de la Vera en un pequeño Nuevo Vivero. Toda ayuda será necesaria para comenzar con buen pie el camino que todo blanquinegro espera que concluya en Segunda Federación.