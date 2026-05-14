El precedente de Ávila ilusiona al Badajoz

El Badajoz tendrá que conseguir el objetivo del ascenso por el camino largo. Tras una frenética última jornada de liga en la que los pacenses estuvieron ascendidos durante aproximadamente una hora después de tener resuelto su partido ante el Gévora y de que el Moralo fuera ganando al Don Benito, un penalti a favor del cuadro calabazón en el minuto 90 que acabó convirtiendo Carlos López acabó con el sueño blanquinegro de ascender de manera directa y con los rojiblancos en Segunda Federación. Si los pacenses quieren cambiar de categoría, tendrán que superar las dos eliminatorias regionales y la final nacional para conseguirlo.

Pero en las filas blanquinegras hay alguien que conoce a la perfección el camino para hacerlo. Se trata de Miguel Ángel Ávila, que en la temporada 2023/24 recorrió los mismos pasos con el Coria. Y con final feliz.

El conjunto cauriense concluyó el campeonato de Tercera Federación en segundo puesto, el mismo lugar que ha ocupado el Badajoz esta campaña. En la primera ronda del playoff regional, los celestes se enfrentaron a un Moralo al que vencieron 0-2 en el Oliver Torres y 4-1 en La Isla.

El precedente del Coria campeón

La segunda eliminatoria regional emparejó al Coria con el Azuaga, que eliminó previamente al Villafranca. El por entonces equipo de Miguel Ángel Ávila empató a cero en feudo rojiblanco y a uno en la vuelta, pero el factor empate benefició a los cacereños al haber concluido la liga en una posición superior y, tras la conclusión de la prórroga, llegaron hasta la final nacional.

El último escollo entre los caurienses y Segunda Federación iba a ser un Murcia Imperial que había logrado dejar en el camino a Lorca Deportiva y Cieza. Además, los murcianos contaban con el factor campo en contra, por lo que el último partido se disputaría en La Isla.

En la ida, el partido concluyó en empate a uno. Juanjo Chavalés inauguró el marcador en favor para los cacereños en el minuto 21, pero un gol de Ferrer en el 50’ puso las tablas definitivas en el luminoso. El ascenso se tendría que resolver en Coria.

La Isla, escenario del ascenso

El duelo en La Isla fue una auténtica fiesta celeste. Yeboah, desde los once metros, ponía por delante al Coria en el minuto 18. Antes del descanso, Iñaki León convertía el 2-0 y encarrilaba el encuentro en favor del Coria.

La segunda mitad no comenzó del mejor modo. El Imperio recortaba distancias en el 55’ y protagonizaba un asedio durante gran parte de la segunda mitad en busca del empate. Hasta que apareció Sergio Gómez para sentenciar. En el minuto 85 hacía el 3-1 y convertía La Isla en una fiesta que estallaría aún más de júbilo cuando Angelito convertía el 4-1 en el descuento.

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El Coria cumplía la machada de ascender a Segunda Federación capitaneados por un Miguel Ángel Ávila que, pese a lograr la gesta, acabó saliendo del equipo cauriense. El cacereño tiene ahora la oportunidad de repetir la hazaña, esta vez de blanquinegro, para lograr el segundo ascenso de su trayectoria en cuestión de tres campañas.