El Badajoz empieza con mal pie

Ficha técnica: 1 - CF JARAÍZ: Miguel García, Dani Herrero, Liberal (David Elena, min. 63), Pedroso, Fran Castro, Fabio, Gustavo, Luismi Bueno, Yoni (Toñito, min. 74), Alfredo, Rubén Cabeza (Mai, min. 83). 0 - CD BADAJOZ: Tienza; Álex Galán, Jesús Sánchez, Lolo González, Adri Escudero, Fran Miranda, Moyano (Manu Hernández, min. 84), Bravo, Bermúdez, Pablo Rodríguez (Pavón, min. 59), Alegría. GOLES: 1-0, Rubén Cabeza (min. 57). ÁRBITRO: José Manuel Sabido Serrano (extremeño). Amonestó a los locales Liberal, Fran Castro y Dani Herrero y al visitante Adri Escudero. INCIDENCIAS: En torno a 3.000 espectadores en el Municipal de Jaraíz de la Vera.

El camino hacía el ascenso ha comenzado pedregoso para el Badajoz. El cuadro pacense cayó por 1-0 en su visita al Municipal de Jaraíz de la Vera después de que Rubén Cabeza hiciera el gol de los veratos en el minuto 59 y confirmara la primera derrota blanquinegra en cerca de tres meses. El equipo que dirige Miguel Ángel Ávila acusó las sensibles bajas de Barba, Gus Quezada y Borja Domingo y completó un partido lejos de su nivel en el que Tienza fue de lo más destacado. Los blanquinegros se agarran al Nuevo Vivero para remontar la eliminatoria y seguir creyendo en el ascenso.

Como suele ser habitual en los encuentros fuera de casa y condicionado por las bajas, Ávila formó en Jaraíz con Tienza bajo palos, Galán, Jesús Sánchez, Lolo González y Escudero en defensa, Fran Miranda y Moyano en la sala de máquinas, Bravo, Bermúdez y Carlos Bravo en la línea de mediapuntas y Alegría como referencia. Barba, Borja Domingo y Gus Quezada no llegaron a recuperarse a tiempo para entrar en la convocatoria.

El partido comenzó muy igualado. La tensión propia del duelo se palpó durante el tramo inicial, en el que las dos escuadras arriesgaron poco, el balón directo fue el recurso más usado y las ocasiones escasearon.

Dentro de la igualdad, el Jaraíz estuvo mejor plantado. El cuadro de Dani Baños supo tener más tiempo el balón, consiguió trasladarlo asiduamente al área blanquinegra aunque no puso en aprietos a Sergio Tienza.

Precisamente el meta pacense protagonizaría la primera intervención de mérito del partido. Tras un córner a favor del conjunto pimentonero, la segunda jugada caía en pies de Gustavo, que buscaba el gol topándose con el portero blanquinegro.

Alegría agitó a un Badajoz espeso

Tras el susto, el Badajoz mejoró. Gracias especialmente al desempeño de Alegría, que retrasó su posición varios metros para intervenir más en el juego de su equipo, los blanquinegros consiguieron encontrar más a Bravo y Pablo Rodríguez al espacio.

En este tramo del partido fue el Badajoz el que pudo adelantarse. Alegría encontraba a Bravo en profundidad, el extremo pisaba área y conectaba el disparo, pero se topaba con Miguel García. En el despeje, el cuero cayó en pies de Moyano que de primeras mandaba el cuero fuera.

Sin más ocasiones peligrosas, la primera mitad concluía con empate a cero. Ambos equipos tuvieron tramos de superioridad, rozaron el primer gol pero las intervenciones de sus porteros lo evitaron.

Segunda parte con gol local

La segunda mitad comenzó del peor modo posible para los intereses blanquinegros. El Jaraíz salió de vestuarios con mayor empuje, comenzó a llegar con más peligro y acabó obteniendo el premio del gol antes de llegar a la hora de partido.

Luismi Bueno se aprovechaba de un desajuste en la zaga blanquinegra, encontraba a Rubén Cabeza solo en el área y el ex del Extremadura batía a Tienza con un disparo cruzado. Los hombres de Dani Baños golpeaban primero.

El gol en contra provocó nerviosismo en el Badajoz. Durante los siguientes minutos el Jaraíz superó a los blanquinegros, que no conseguían salir de la presión de su rival para hacerse con el esférico.

Tienza evitó un castigo mayor

La falta de recursos desde el banquillo también pesó a los de Miguel Ángel Ávila. Pavón y Manu Hernández fueron los dos únicos jugadores que usó el técnico, gozando el segundo de una de las ocasiones más claras para los pacenses en el segundo tiempo tras una jugada individual que concluyó con un disparo que se marchó desviado por poco.

Previamente fue Carlos Bravo el blanquinegro que pudo hacer el empate, pero lo cierto es que Tienza tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar el segundo gol del Jaraíz y que la eliminatoria se pusiera aún más cuesta arriba.

Finalmente, el colegiado decretaba el final del choque tras un descuento muy prolongado debido a un enfrentamiento en las zonas próximas a los banquillos en el que estuvieron implicados aficionados de ambos equipos.

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El Badajoz tendrá que remontar el tanto de Rubén Cabeza si quiere avanzar hasta la final regional. Para ello, el cuadro blanquinegro se agarrará a la fuerza de su estadio y a que su afición genere el ambiente de las grandes citas.