Ávila: «Hemos sido capaces de eliminar a un gran equipo»

El Badajoz ya está en la final regional del playoff de ascenso a Segunda Federación. El conjunto blanquinegro remontó el 1-0 encajado en la ida tras imponerse este domingo por 2-0 al Jaraíz en el Nuevo Vivero con goles de Carlos Bravo y Bermúdez. Una victoria que permite a los de Miguel Ángel Ávila seguir soñando con el ascenso y citarse ahora con el Moralo en la última eliminatoria autonómica.

Tras el encuentro, el técnico cacereño compareció ante los medios para analizar el partido, valorar la aportación de Manu Hernández y ofrecer una primera lectura sobre el cruce que decidirá qué equipo extremeño accede a la ronda nacional.

Ávila definió el duelo como un encuentro condicionado por la tensión propia de una eliminatoria decisiva. El entrenador reconoció que sus jugadores realizaron una actuación sólida durante muchos minutos, aunque admitió que hubo fases de sufrimiento inevitables ante un rival de nivel.

«Ha sido un partido de mucha carga emocional», explicó el técnico blanquinegro, satisfecho con el rendimiento mostrado especialmente antes del descanso. «En la primera parte hemos estado muy bien, aunque un poco imprecisos en el último tramo. Lo teníamos bien controlado pero era necesario mantener el ritmo», añadió.

Ya en el segundo tiempo, el choque se volvió más exigente para ambos equipos. El desgaste físico, el calor y la presión del marcador hicieron mella en el desarrollo del juego, aunque Ávila consideró que el resultado final reflejó lo ocurrido sobre el césped. «En la segunda parte, sin querer, nos ha costado más. El partido estaba en un detalle y el calor ha afectado a ambos equipos. El 2-0 hace justicia a los méritos que ha hecho el equipo», afirmó.

Manu Hernández

Uno de los nombres propios de la tarde fue el del canterano Manu Hernández. El joven futbolista tuvo protagonismo en el plan de partido y recibió elogios públicos de su entrenador, que explicó los motivos de su apuesta.

Ávila destacó que el jugador ofreció justo lo que el equipo necesitaba en un encuentro de estas características. «Nos ha aportado mucho descaro y uno contra uno. Sabíamos que podía darnos mucho. Ha hecho un gran partido», señaló.

El técnico quiso ir más allá y desveló que la confianza en el futbolista viene de tiempo atrás, después de seguir de cerca sus actuaciones en División de Honor. «La primera vez que vino a entrenar con nosotros le dije que fuera él mismo», relató. «Había visto algunos partidos del División de Honor y sabíamos de lo que era capaz. Considerábamos que para este partido necesitábamos de sus características».

Eso sí, Ávila también recordó que el crecimiento del jugador continúa abierto y apuntó al trabajo táctico como uno de los aspectos a pulir. «Tenemos que seguir trabajando cosas con él, especialmente en el plano táctico, para hacerle mejor jugador», comentó.

Próxima parada: Moralo

Con la clasificación ya sellada, el siguiente desafío será un Moralo al que el técnico conoce bien. Ávila no escondió la dificultad de una eliminatoria que considera una auténtica final. «Será una eliminatoria como lo que es, una final. Es un rival muy duro al que conocemos bien. Han hecho una gran temporada», advirtió.

Por último, el entrenador actualizó el estado de los lesionados, dejando una nota positiva respecto a la evolución de varios efectivos importantes de la plantilla. «Borja Domingo, Gus y Calles han entrenado ya con el grupo pero aún no estaban al 100% para tener minutos. Intentaremos que vayan entrando para estar en las mejores condiciones», concluyó.

Entradas y desplazamiento

El Badajoz anunció este lunes que el Moralo había cedido un total de 600 entradas de adulto, con un precio de 13 euros, y otras 200 infantiles por 6 euros. Además, la entidad pacense informó de que pondrá a disposición de su afición dos autobuses gratuitos para abonados, mientras que los no socios deberán abonar 15 euros por plaza.

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Desde la mañana de este martes, el club ha iniciado la venta de entradas para sus abonados de cara al duelo del domingo. A partir de hoy, los no abonados también podrán acudir al Nuevo Vivero para adquirir sus localidades.