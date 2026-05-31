El Badajoz encarrila el pase a la final nacional

Golpe en la mesa del Badajoz. El cuadro pacense se impuso por 0-2 en su visita a Navalmoral de la Mata y encarrila su pase a la final nacional de la fase de ascenso a Segunda Federación. Un gol de Alegría al inicio del segundo tiempo y otro en la recta final del partido ponen muy de cara el encuentro de vuelta del próximo domingo.

Pese a contar con la presencia de Borja Domingo y Gus Quezada, Miguel Ángel Ávila decidió repetir el mismo once que se impuso al Jaraíz el pasado domingo. Tienza formó en portería con Galán, Lolo, Jesús Sánchez y Pata en defensa, Miranda ejerció de ancla con Bermúdez y Bravo ejerciendo como interiores y Pavón, Alegría y Manu Hernández formaron el frente de ataque.

El partido inició con el Moralo más presente en campo rival. El equipo de Ruiz, gracias a la intensidad de sus futbolistas, consiguió incomodar al Badajoz en salida de balón mientras mantenía la calma cada vez que se hacía con la posesión. Aunque sin demasiado peligro, los primeros acercamientos fueron locales.

El Moralo continuó siendo superior durante la primera mitad del primer tiempo. Aunque a través de Bermúdez y Bravo el Badajoz buscaba tener más presencia en campo rival, la presión ejercida por los cacereños evitaba las combinaciones blanquinegras cerca del área. Solo Manu Hernández, que obligaba a la defensa del Moralo a recular unos metros cada vez que recibía el balón, trasladaba cierto peligro a la portería de Navajas.

La primera mitad concluyó con la acción más clara en favor del Moralo. Una jugada en banda derecha acababa con Javi González en posición de remate cerca de la media luna. El disparo de primera del centrocampista moralo se marchó muy alto y con él concluyó el primer tiempo.

Alegría golpea primero

La segunda parte comenzó del mejor modo posible para los intereses blanquinegros. En el minuto 54, Bermúdez lograba conectar un centro desde la derecha que encontraba la cabeza de Alegría. El delantero placentino ponía el esférico lejos de Navajas y convertía el primer gol del partido para el Badajoz.

Con el resultado a favor, Ávila no tardó en mover el banquillo. El técnico cacereño sustituyó a Alegría y Manu Hernández para dar entrada a Pablo Rodríguez y Adri Escudero, adelantando a Pata al extremo izquierdo y aportando mayor solidez a su bloque.

El Badajoz reculó varios metros y eso provocó que el Moralo creciera en el partido. El cuadro de Ruiz buscaba los costados para tratar de encontrar centros que pudieran inquietar a la zaga blanquinegra. La solidez por arriba de Lolo, Jesús Sánchez y Tienza evitó males mayores.

Sentencia al contragolpe

Cuando más volcado estaba el Moralo iba a llegar la sentencia definitiva del Badajoz. El Moralo botaba un córner a favor y el rechace favorecía el contragolpe blanquinegro. Pablo Rodríguez se hacía con el cuero en la divisoria y se aprovechaba del resbalón de su par para encarar con tiempo a Navajas. Tras pisar área, el delantero del Badajoz definía al palo más corto y hacía el 0-2.

Con la desventaja doblada, el Moralo se fue con todo al ataque para tratar de encontrar un gol que hiciera más liviana la vuelta de la eliminatoria. Una vez más, las actuaciones colosales de Tienza, Jesús Sánchez y Lolo evitaron cualquier atisbo de ocasión, manteniendo a cero la puerta pacense.

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Finalmente, el colegiado señalaba el final del partido y confirmaba la victoria del Badajoz. Los pupilos de Ávila toman la delantera en la eliminatoria tras una actuación sólida y de pegada y tratarán de finiquitar su pase de ronda el próximo domingo en el Nuevo Vivero.