El muro de Cuarte

Badajoz y Cuarte se disputarán una plaza en Segunda Federación de cara a la próxima temporada después de que ambos conjuntos superaran sus respectivas finales regionales frente a Moralo y Atlético Monzón. Mientras que el Badajoz empató sin goles e hizo bueno el 0-2 de la ida, los zaragozanos cayeron por 0-1, aunque la renta obtenida en el primer encuentro les permitió sellar su clasificación para la ronda definitiva.

Precisamente, esa derrota ante el Atlético Monzón ha sido la primera y única que ha sufrido el Cuarte esta temporada. El conjunto maño llega a la final por el ascenso avalado por unos números defensivos sobresalientes, siendo uno de los equipos más sólidos de toda la Tercera Federación. No perdió ningún encuentro durante la fase regular y apenas encajó 12 goles, registros que reflejan a la perfección su fiabilidad atrás.

Sin embargo, su condición de invicto en liga no le bastó para lograr el ascenso directo. El Cuarte afrontaba la última jornada como líder con 72 puntos, uno más que Atlético Monzón y Calamocha, ambos con 71. Mientras los calamochinos se enfrentaban al Cariñena, Monzón y Cuarte se jugaban entre sí el billete a Segunda Federación. El empate entre ambos terminó favoreciendo al Calamocha, que hizo los deberes y se llevó la victoria en su encuentro, relegando al conjunto cuartano al playoff de ascenso.

Ya por el camino largo, el Cuarte empató a uno en su primera eliminatoria ante el Caspe, aunque resolvió la clasificación en la vuelta con un triunfo por 2-1. En la siguiente ronda le esperaba de nuevo el Atlético Monzón. El 0-2 logrado a domicilio en la ida dejaba a los cuartanos con pie y medio en la final nacional, pero el conjunto montisonense no había dicho su última palabra. El gol visitante en el minuto 28 de la vuelta apretó la eliminatoria, aunque las dos expulsiones sufridas por el Monzón terminaron por decantarla del lado zaragozano.

Viejo conocido

Uno de los atractivos que presenta la eliminatoria será el regreso de Jorge Pérez al Nuevo Vivero. El futbolista, que formó parte de la plantilla blanquinegra la pasada campaña, es una de las referencias ofensivas del conjunto maño tras firmar nueve goles esta temporada.

Durante su etapa en Badajoz disputó 24 encuentros y acumuló 952 minutos de juego, con un balance de cuatro goles. Al término de la campaña, después de la eliminación frente al Llerenense en la vuelta de la final regional, el club anunció que no renovaría su contrato. Pese a ello, el atacante dejó muestras de su calidad en varios tramos de la temporada.

Fortaleza local

Otro de los grandes argumentos del Cuarte es su rendimiento como local. En el estadio Juan Guerrero 'El Lobo', los cuartanos han ganado 14 de los 19 partidos disputados esta temporada, playoff incluido, unos números que explican buena parte de su trayectoria.

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Lejos de su feudo, sin embargo, el conjunto maño ofrece un rendimiento más discreto. En liga sumó siete victorias y diez empates en sus 17 desplazamientos, unos registros que invitan a pensar que buena parte de las opciones del Badajoz pasarán por sacar ventaja en el Nuevo Vivero.