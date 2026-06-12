Ávila: «Si somos reconocibles tendremos muchas opciones de pasar la eliminatoria»

El Badajoz ya tiene la vista puesta en la ida de la gran final nacional del playoff de ascenso a Segunda Federación. Los blanquinegros recibirán este domingo al Cuarte en el Nuevo Vivero en el primero de los dos encuentros que decidirán una temporada marcada por la reacción del equipo desde la llegada de Miguel Ángel Ávila al banquillo. A pocos días de la cita, el técnico cacereño transmitió confianza en las posibilidades de los suyos, aunque insistió en la importancia de mantener la calma y no alterar las rutinas habituales.

El preparador blanquinegro reconoció que la semana se está haciendo especialmente larga por las ganas que tiene el grupo de competir. «Se está haciendo muy larga porque queremos que llegue el partido cuanto antes. El jugador está con ganas de competir», señaló, antes de confirmar que únicamente siguen fuera de combate Lobato, Barre y Barba.

Un rival sólido y con las ideas claras

Sobre el rival, Ávila destacó el carácter colectivo de un equipo que ha firmado una temporada sobresaliente. «Por encima de todo, son un colectivo. Es un equipo muy solidario, que tiene las ideas claras con y sin balón, que sabe combinar desde atrás y que mete por dentro a sus extremos y da profundidad a los laterales», explicó.

El técnico recordó además que el conjunto aragonés llegó invicto hasta la pasada semana, aunque dejó claro que confía plenamente en las capacidades de su equipo. «Han hecho las cosas muy bien en su grupo. Hasta la semana pasada estaban invictos. Espero un equipo rocoso y difícil, pero nosotros tenemos argumentos de sobra para hacerles daño». En esa misma línea, incidió en que la clave estará en mantener la identidad que ha llevado al Badajoz hasta esta ronda. «Debemos ser reconocibles. Si lo somos, tendremos muchas opciones de ganar el partido y pasar la eliminatoria».

Ilusión en el vestuario

Ávila aseguró que el equipo afronta la eliminatoria en un momento óptimo tanto desde el punto de vista físico como emocional. «Llegamos en el mejor momento. El equipo está con buenas sensaciones y con ilusión», afirmó. No obstante, recordó que todo lo realizado hasta ahora pierde valor si no se culmina el objetivo. «Lo que hayamos hecho de aquí para atrás no vale nada. Nos jugamos la temporada en estos dos partidos».

El entrenador también quiso rebajar la trascendencia de disputar la ida en casa. «No le doy mucha importancia a jugar primero en casa. Nos ha tocado así y hay que adaptarse. Lo importante es hacer lo que venimos haciendo y saber leer las fases del partido». Del mismo modo, consideró que el ambiente del Nuevo Vivero será un estímulo para ambos equipos y no un factor decisivo por sí solo.

En el plano futbolístico, Ávila destacó la importancia de la profundidad de plantilla. «Estas eliminatorias no las deciden solo los once que empiezan. Los últimos 20 o 30 minutos de cada partido son muy importantes por el desgaste y ahí influye mucho el banquillo». Por ello, subrayó que tanto los titulares como los suplentes tendrán un papel determinante en la eliminatoria.

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Por último, se refirió a la posibilidad de que la afición organice un recibimiento especial antes del encuentro. Lejos de alimentar la euforia, el técnico apostó por mantener la rutina habitual. «Lo que nos gustaría es que fuera un día lo más normal posible. Tenemos nuestras rutinas establecidas y no queremos alterar eso. Hay que centrarse en que el partido, dentro de su importancia, es uno más».