Carlos Bravo: «El sábado por la noche vamos a estar todos felices»

Si algo ha encandilado a la afición del Badajoz de Carlos Bravo es, además de su carisma, su capacidad para anotar goles importantes. Sin ir demasiado lejos, el madrileño fue el autor del 2-1 que sellaba una victoria vital de los blanquinegros en el duelo de ida ante el Cuarte. Un gol que puede suponer un ascenso.

A pocos días del decisivo duelo de vuelta en tierras aragonesas, Bravo atiende a este medio para analizar el momento que atraviesa el equipo. El futbolista transmite plena confianza en el vestuario, explica las claves que le han permitido convertirse en uno de los jugadores más determinantes del curso y ensalza la figura de Miguel Ángel Ávila, destacando tanto su labor como entrenador como su calidad humana dentro del grupo.

¿Cómo se encuentra el vestuario tras la importante victoria lograda el pasado domingo ante el Cuarte?

Este es un equipo muy estable porque se mantiene tranquilo en la victoria y en la derrota no se viene abajo. Es una semana importante, pero una más al fin y al cabo. Somos conscientes de lo que nos jugamos. Si hacemos las cosas bien conseguiremos lo que todos nos merecemos.

El partido de ida estuvo muy disputado y se sucedieron varias fases a lo largo del mismo. ¿Cómo lo vivieron?

Hubo varias fases durante los 90 minutos. En la primera media hora nos costó ajustar la presión, pero de que lo conseguimos el partido se emparejó. Con el paso de los minutos el equipo demostró que sabe reponerse a las adversidades y que tiene pegada. La victoria es muy importante de cara al partido de vuelta.

Ha asumido el rol de revulsivo y lo está demostrando con goles importantes.

Es un sentimiento algo contradictorio. Todo jugador quiere salir de inicio y sentirse importante de esa manera. A mí me ha tocado muchas veces hacerlo y he conseguido aportar al equipo. El domingo no me tocó salir de inicio. Yo quiero estar desde el principio, pero me toca hacer lo que diga el míster. Estoy contento con mi rendimiento en este equipo. Queda lo mejor aún y estoy convencido de que voy a seguir siendo importante.

El mal sabor de boca por no salir de titular se compensa con la relevancia de sus goles.

Una vez puede ser casualidad, pero cuando ya van varios yo también tengo que darme valor. La gestión de las emociones es lo más importante cuando sabes que no te toca salir de titular. Trato de sacar esa rabia interna en el campo y que se transforme en buena actitud y en buen juego. Si también es en goles, mejor. Me dejaré todo siempre que me toque jugar.

¿Dónde cree que reside la clave a la hora de haber anotado goles tan relevantes para el Badajoz esta campaña?

Siempre trato de mentalizarme en que voy a ser importante. Desde el calentamiento hasta que voy a saltar al campo. El míster puede dar todas las indicaciones, pero al final el que juega es el jugador. El domingo, hablé con Dani Lumeras (fisio) y le dije que tenía la sensación de que iba a volver a abrazarle. Hay un poco de fe y de creer en uno mismo. Transmitir ese optimismo hace que las cosas acaben saliendo.

Cuando llegó al Badajoz en el mercado invernal, ¿se imaginaba todo esto que está sucediendo?

Me lo esperaba. Cuando un jugador va a cualquier equipo pregunta a los compañeros. Yo había jugado un par de veces en el Nuevo Vivero y sabía de la exigencia del club y de la afición. Es una situación que no me pilla de primeras. He estado en muchos clubes en los que he sentido esta exigencia. Aquí se siente una presión positiva, porque la afición empuja en todos los partidos. Es algo que forma parte del fútbol y hay que estar preparado para la exigencia si se quiere llegar más arriba.

La relevancia de sus goles y su carácter fuera del campo le ha convertido en un jugador muy querido por la afición.

Desde que llegué siempre he sentido el cariño de la gente. Con el rendimiento, ese cariño aumenta. Estoy muy agradecido por cómo me trata el personal del club y mis compañeros, también la afición. Con esta barba es complicado que no te reconozcan. Desde que llegué a Badajoz la gente me para y me saluda de manera educada, y también de manera educada me muestran la exigencia que tiene este club. Es algo que a cualquier jugador le hace ilusión. Agradezco profundamente ese apoyo. Seguiré haciendo todo lo posible para que sigan igual de contentos.

Le hemos visto jugar por dentro, por fuera o acompañando a un delantero. ¿Cuál es la posición en la que se siente más cómodo?

Me siento cómodo donde me pongan, pero que me pongan. Mi mejor rendimiento lo he dado junto a un delantero referencia y también por la izquierda. Tiendo a jugar por dentro y buscar el golpeo al palo largo y la banda izquierda me beneficia. También me ha tocado jugar en la derecha como cuando empecé. Creo que me he adaptado a cualquier puesto. Independientemente del rendimiento, el trabajo siempre está ahí. Por parte del míster, poco me tiene que decir. Él sabe el tipo de jugador que soy y el mínimo siempre se lo voy a dar. Después, dependiendo del rival, matiza más sus indicaciones, Me pide que disfrute y que sea yo mismo.

Miguel Ángel Ávila siempre ha tenido buenas palabras hacia usted y ha lamentado no poder darle más minutos. ¿Cómo es su relación con el técnico?

Destacaría dos cosas de él. La primera es que es una persona muy estable tanto en la victoria como en la derrota. Eso es algo que ha conseguido transmitir al grupo. La segunda es que antes de entrenador es buena persona. Estamos en un mundo en el que hay poca empatía y trato personal y el míster es una muy buena persona. Es un tío de 10.

De cara al decisivo encuentro del sábado, ¿qué esperan encontrarse en Cuarte?

Esperamos un partido muy parejo, parecido al del domingo pasado y al del Moralo en casa. El objetivo es salir a ganar porque es nuestra obligación y tenemos las herramientas para ello. El míster incide en mejorar las cosas que hicimos el domingo porque corrigiendo eso y con el trabajo y competitividad que tiene el grupo tenemos mucho ganado. El sábado por la noche vamos a estar todos felices cuando concluya el plan.

Una vez más, habrá un buen grupo de blanquinegros animándolos. ¿Que mensaje les manda?

Que la gente se vaya a hacer tantos kilómetros es una cosa admirable. Creo que nos merecemos lo que creo que va a ocurrir el sábado y ellos también por su esfuerzo. Les pido a los desplazados que nos animen con todo porque para nosotros es muy importante sentir que están ahí. Al que no pueda venir, que nos manden su buena energía porque, cuando nos toque, vamos a celebrarlo con ellos