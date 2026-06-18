Ávila: «Ojalá les podamos dar una alegría a todos»

El Badajoz ya tiene la vista puesta en los últimos 90 minutos de la temporada. El conjunto blanquinegro viajará este fin de semana a tierras aragonesas para medirse al Cuarte en la vuelta de la final nacional por el ascenso a Segunda Federación, una cita para la que Miguel Ángel Ávila percibe a sus futbolistas «ilusionados, contentos y motivados» pese a la presión inherente a un encuentro de semejante trascendencia.

El técnico pacense explicó que la semana se ha desarrollado con normalidad, centrando el trabajo en analizar el encuentro de ida y corregir los aspectos mejorables. «Hemos tratado de afrontarla con normalidad, transmitiendo confianza y preparando el partido. Hemos analizado el duelo de ida para valorar qué hicimos bien y mal», señaló. En cuanto al estado físico de la plantilla, confirmó que todos viajarán con el equipo y que la disponibilidad definitiva se decidirá tras las últimas sesiones de trabajo.

Calma y confianza

Ávila considera que el triunfo por 2-1 conseguido en el Nuevo Vivero fue un resultado positivo, aunque reconoce que el equipo aspiraba a una ventaja mayor. «Conseguimos la victoria, que antes de empezar la firmábamos todos. Queríamos una renta más amplia, pero jugamos ante un gran equipo», afirmó. El entrenador destacó además la reacción de los suyos tras un inicio complicado y valoró la capacidad del grupo para interpretar las correcciones tácticas realizadas durante el encuentro.

Sobre el Cuarte, el preparador blanquinegro espera un rival fiel a su identidad. «Son un equipo que tiene buen juego en salida, pero nosotros vamos a mejorar y a corregir los errores», indicó. También considera fundamental gestionar correctamente los primeros compases del partido, aunque recordó que la eliminatoria será larga y exigirá saber adaptarse a cada momento.

90 minutos hasta Segunda Federación

El aspecto emocional será otro de los factores determinantes. «Hay más miedo al error y más tensión. No es tanto el acierto que tengas si no que sepas aprovecharte del error del rival», reflexionó. Pese a ello, aseguró que la ilusión pesa más que los nervios y que el equipo llega preparado para afrontar el reto.

Ávila también quiso destacar la importancia de los jugadores de refresco, cuyo papel considera decisivo en este tipo de encuentros. «Mi labor es convencer a todos de la importancia que tienen», explicó, convencido de que el rendimiento colectivo será clave para alcanzar el objetivo.

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Por último, el entrenador tuvo palabras de agradecimiento para una afición que volverá a recorrer cientos de kilómetros para apoyar al equipo. «Lo primero que quiero hacer es darles las gracias. Es un viaje costoso y difícil, pero la afición es increíble», aseguró. Y concluyó con un deseo compartido por todo el entorno blanquinegro: «La mayor alegría que puedo tener es ver a la afición feliz el sábado».