El Badajoz espera salir con un ascenso de la boca de El Lobo

Alea iacta est. El Badajoz se mide este sábado a las 20.00 al Cuarte en el estadio Juan Guerrero ‘El Lobo’ en la vuelta de la fase final por el ascenso a Segunda Federación tras obtener un valioso 2-1 en el encuentro de ida en el Nuevo Vivero que le da ventaja en el que será el último encuentro de la temporada. La suerte de los blanquinegros ya está echada.

En el primer asalto, pacenses y cuartanos completaron un encuentro muy competido que tuvo diferentes fases. El Cuarte inició mejor, teniendo más el balón y golpeando primero en el minuto 9 de partido gracias a un gol de Villaoslada. El futbolista ponía el broche a una gran jugada colectiva en el área blanquinegra y lograba batir a Tienza.

Pese al mazazo, el Badajoz supo mantener la calma. Los de Ávila consiguieron igualar el duelo solo cuatro minutos después por mediación de un Gus Quezada que fue el mejor blanquinegro del primer tiempo. El centrocampista ecuatoriano lograba aprovecharse de un balón suelto en el área rival tras un saque de esquina para hacer el empate con un potente disparo que sorprendía a Pablo Hernández por el palo corto.

Tras devolver el duelo a la casilla de salida, el partido inició una nueva fase. El Cuarte lograba desajustar la presión pacense con una salida limpia desde atrás y conseguía instalarse en zona de tres cuartos. Pese al dominio, los maños no pusieron en excesivos aprietos a Sergio Tienza.

La pausa de hidratación del primer tiempo supuso un respiro para el Badajoz, que gracias a los ajustes de Ávila logró mejorar en la toma de decisiones y comenzó a inclinar la balanza a su favor. Fue en este tramo en el que Alegría se erigió como el faro pacense. El placentino logró hacer bueno cada envío en largo para temporizar los ataques y dar oxígeno a los suyos en campo rival.

En la segunda parte, el Badajoz continuó mejorando. La entrada de Moyano por el lesionado Fran Miranda dio más poso al equipo, que fue capaz de empezar a generar peligro, y las de Bravo y Manu Hernández aportaron esa dosis de agresividad en metros finales que provocó que las ocasiones empezaran a llegar con más asiduidad. El gol comenzaba a entreverse.

Pero hubo que esperar hasta los instantes finales. El propio Carlos Bravo, que ya sabía lo que es darle una victoria a los suyos muy cerca del pitido final, iba a ser el encargado de desatar la locura en el Nuevo Vivero. Alegría iniciaba una danza de amagos con su par en el costado diestro del área y, cuando el balón estaba a punto de marcharse por la línea de fondo, conectaba un centro al corazón del área que encontraba la bota diestra de Bravo. El madrileño efectuaba un golpeó tocado que se iba abriendo y lograba hacer el 2-1 cuando el reloj del Nuevo Vivero indicaba el minuto 93.

El final del partido tuvo de todo. Un tanto, éxtasis en la grada, bengalas y una suspensión de cinco minutos. El árbitro, al ver el material pirotécnico encendido en la grada y tras un aviso previo, mandó el duelo a vestuarios hasta que se solventara el incidente. Una vez gestionado, el Badajoz gozó de dos nuevas ocasiones que pudieron haber sentenciado la eliminatoria. Primero Alegría y posteriormente Manu Hernández se quedaron a muy poco de hacer el 3-1.

Semana larga

Tras el partido, el Badajoz afrontó una semana de entrenamientos, la última de la temporada, muy ilusionante. El equipo hizo sesión de recuperación el lunes y descansó el martes para, ya el miércoles, comenzar a preparar el partido. La rueda de prensa de Ávila se adelantó al jueves (suele ser los viernes) debido a que el equipo inició camino a tierras mañas ayer.

En su comparecencia, Ávila destacó la ilusión y motivación que percibe en sus futbolistas, aunque entendió que pueda existir una dosis de nervios. También alabó la labor del Cuarte, al que definió como «un muy buen equipo», destacando su capacidad de juntar pases para atraer en salida y su verticalidad por los costados tras superar línea de presión.

Por último, el técnico cacereño quiso agradecer a la afición blanquinegra su apoyo durante toda la temporada y puso en valor el esfuerzo que harán los casi 500 pacenses que se desplazarán hasta Cuarte este fin de semana para presenciar el posible ascenso de su equipo. «Cada esfuerzo que hagamos será por ellos», aseguró el preparador blanquinegro.

El Cuarte, con ganas

Por su parte, el Cuarte afronta el partido por debajo en la eliminatoria, lo que obligará a los de Javi Álamo a tomar más riesgos que en la ida. Precisamente, el técnico de los cuartanos habló para Aragón Deporte y valoró el contexto que van a encontrarse los blanquinegros en el Juan Guerrero ‘El Lobo’. «Es verdad que en casa hemos sido todo el año muy fuertes. Perdimos el único partido hace dos semanas ante el Monzón pero traíamos un buen resultado de la ida. Vamos a hacer un gran partido y el Badajoz aquí lo va a pasar mal», comentó.

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Con todo, Cuarte y Badajoz se encuentran a 90 minutos como mínimo de asegurar una plaza en Segunda Federación la próxima campaña. Aunque los pacenses parten con ventaja, los de Javi Álamo no venderán barata su piel, menos aún en su estadio, donde solo han perdido un partido en toda la temporada.