El Badajoz brinda el ansiado ascenso a su gente

Un ascenso no se completa hasta que se celebra junto a quienes lo han hecho posible. Y eso fue precisamente lo que hizo este domingo el Badajoz. Tras empatar a uno en Cuarte el sábado y certificar su regreso a Segunda Federación, la plantilla blanquinegra se fundió con su gente en una jornada de celebración que arrancó en el Ayuntamiento y terminó, como mandan los cánones, entre cánticos y emoción en la fuente de la Plaza de la Constitución.

Los hombres de Miguel Ángel Ávila completaron su gesta en el estadio Juan guerrero ‘El Lobo’ en un partido muy disputado en el que comenzaron por debajo en el marcador. Pero un soberbio gol de Bermúdez poco antes de la hora de partido devolvió la ventaja en la eliminatoria y con ella el ansiado ascenso.

Tras celebrarlo con los desplazados primero y de manera privada en Zaragoza después, el cuadro pacense regresó a Badajoz para completar un calendario de celebraciones que arrancó pasadas las 20.30 en el Ayuntamiento de Badajoz. El autobús del equipo dejó a los futbolistas en la entrada de la Plaza España y estos recorrieron el pasillo formado por los aficionados recibiendo el cariño de los miles de pacenses presentes.

Agradecimiento institucional

Ya en el Salón de Plenos, fue el concejal de Deportes, Juan Parejo, quien tomó la palabra en primer lugar. El edil quiso mostrar el orgullo de todo el consistorio por la gesta lograda por los futbolistas y reconoció la emoción vivida en el Viejo Vivero durante la retransmisión del partido. Además, resaltó el nombre de Miguel Ángel Ávila como gran artífice del ascenso, asegurando que «ha conseguido recuperar la ilusión en la ciudad».

El propio técnico fue el siguiente en dirigirse a los presentes. El cacereño quiso ensalzar el mérito de la afición en todo el proceso y confesó cuál fue el mayor reconocimiento que se llevó tras el pitido final. «El objetivo era el ascenso y lo hemos logrado, pero el premio más grande que me llevo es ver a tantos pacenses presentes en Cuarte», expresó. Por último, el preparador blanquinegro lanzó un ambicioso deseo. «El siguiente objetivo es claro. El año que viene tenemos que estar aquí otra vez», aseguró.

Tras Ávila llegó el turno de Miranda. El capitán blanquinegro agradeció la acogida en el consistorio y aseguró que ver a toda la afición en la calle «es increíble». El centrocampista invitó a sus compañeros a disfrutar del momento «porque pasa poco» y aseguró que el ascenso a Segunda Federación «es un paso enorme».

El turno de intervenciones lo cerró el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera. «No representáis solo esta camiseta, representáis una historia que empezó en 1905», afirmó. Para concluir, Gragera expresó que «cuando uno es de Badajoz vive y siente el club» y que el ascenso «es el primer paso de los muchos que se van a dar para que el club recupere su sitio».

Tras la ronda de discursos, llegó el segundo baño de masas ante los aficionados. Tras una breve presentación individual, cada jugar fue saliendo al balcón del Ayuntamiento para recibir los aplausos y vítores de la afición, destacando las peticiones de continuar en el club a Gus Quezada, Bermúdez y a Miguel Ángel Ávila.

Rumbo a la fuente

El siguiente escenario de la celebración blanquinegra fue la fuente de la Plaza de la Constitución. Tras la recepción en el Ayuntamiento, la afición se desplazó hasta este emblemático enclave para recibir a los jugadores, que, después de atender a los medios de comunicación, pusieron rumbo al lugar a bordo del autobús del equipo.

A su llegada, varios centenares de aficionados ya se agolpaban alrededor de la fuente, celebrando el ascenso entre cánticos y bengalas. Los jugadores fueron descendiendo progresivamente del autobús para sumarse a la fiesta junto a los suyos.

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Después de casi una década sin poder festejar un ascenso, el Badajoz volvió a sacar a su afición a la calle, confirmando que la unión entre cuerpo técnico, plantilla y seguidores ha sido clave para alcanzar el objetivo marcado por el club.