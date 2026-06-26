Fran Miranda cuelga las botas y seguirá ligado al Badajoz como preparador físico

El Badajoz despide a uno de los grandes referentes de su historia reciente. Fran Miranda anunció este viernes, en una emotiva comparecencia celebrada en la sala de prensa del Nuevo Vivero, que pone fin a su etapa como futbolista a los 38 años. El hasta ahora capitán blanquinegro, visiblemente emocionado y acompañado por su padre, Paco Miranda, su pareja y varios integrantes del cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Ávila, comunicó que continuará vinculado a la entidad como preparador físico.

«No es una comparecencia fácil. Cuando uno lleva toda la vida en el fútbol no es sencillo tomar estas decisiones», comenzó explicando Miranda durante la lectura de un comunicado en el que confirmó que no seguirá jugando al fútbol. El pacense aseguró que se trata de una decisión «tomada con responsabilidad» y meditada durante mucho tiempo, pese a que todavía tenía la posibilidad de prolongar su carrera deportiva.

El ya exfutbolista reconoció sentirse «muy agradecido» al club y «muy valorado», aunque explicó que era el momento adecuado para iniciar una nueva etapa profesional. «Llevo muchos años formándome para el siguiente paso. Dentro de la dificultad emocional que tiene cerrar la etapa como jugador, afronto una nueva con ilusión, motivación y ganas de seguir ayudando al club», señaló.

Nuevo rol

Miranda pasará a formar parte del cuerpo técnico del Badajoz como preparador físico, un rol que afronta con «una ilusión increíble». «Cambiaré mi rol, pero lo que no cambiará lo más mínimo es el compromiso con el club, con su gente y con la ciudad», afirmó.

Durante su despedida, el capitán quiso agradecer el apoyo recibido durante toda su trayectoria. «He sido un chico de Badajoz que ha tenido la suerte de jugar en el club de su ciudad, por eso sé lo que representa esta entidad. Haber sido el capitán y haber conseguido un ascenso es algo que llevaré siempre conmigo», aseguró.

Al ser preguntado por el momento más especial de su carrera, Miranda evitó quedarse con uno en concreto. «Me quedo con el camino. He disfrutado muchísimo. Uno siempre piensa en los ascensos, pero ha habido momentos muy importantes», explicó.

El pacense reconoció haber tomado la decisión definitiva a comienzos de esta semana. «Podría haber seguido un año más, pero quería dar un paso nuevo en mi vida. Creo que puedo desarrollar un gran trabajo», indicó.

Ávila, importante en la decisión

Miranda también tuvo palabras de elogio hacia Miguel Ángel Ávila, a quien definió como «un enorme descubrimiento» y «una grandísima persona». «Venir al Badajoz y hacer lo que han hecho él y su cuerpo técnico no creo que haya sucedido muchas veces en la historia del club», concluyó.

Noticias relacionadas

Se cierra así la etapa de un capitán que ha marcado una etapa en el Nuevo Vivero y que, lejos de despedirse del todo, seguirá defendiendo el escudo blanquinegro desde una nueva responsabilidad.