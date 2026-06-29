Alonso Pérez continuará en el Badajoz

El Badajoz sigue avanzando en la configuración de la plantilla con la que competirá la próxima temporada en Segunda Federación. El club blanquinegro anunció este viernes la renovación del guardameta Alonso Pérez, que cumplirá su tercera campaña consecutiva en el primer equipo y se convierte así en la cuarta continuidad confirmada por la entidad tras las de Jorge Barba, Borja Domingo y Jesús Sánchez.

El portero pacense regresó al Nuevo Vivero en el verano de 2024 después de completar su última etapa formativa en las categorías inferiores del Alcorcón. Anteriormente, Alonso ya había dejado muestras de su potencial en el juvenil División de Honor del Badajoz, donde llegó a consolidarse como uno de los guardametas más destacados del Grupo 5.

Desde su salto al fútbol sénior, el joven cancerbero ha ido acumulando experiencia en la primera plantilla. En su primera temporada disputó once encuentros oficiales, nueve de ellos como titular, compitiendo por un puesto bajo palos con Sergio Tienza y, posteriormente, con Álex Quesada.

Durante la pasada campaña su participación fue más reducida debido a la continuidad y el buen estado físico de Tienza, aunque Alonso volvió a responder cuando el equipo requirió de sus servicios. El guardameta disputó seis partidos, cinco de ellos como titular, y solo encajó tres goles, dejando patente su fiabilidad pese a su juventud.

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Con esta renovación, el Badajoz mantiene su apuesta por un futbolista formado en la casa y considerado uno de los principales valores de la cantera blanquinegra. A sus 20 años, Alonso Pérez representa el presente y el futuro de la portería pacense, además de convertirse en uno de los referentes para los jóvenes jugadores de la base.