El Badajoz traza el plan del gigante en su regreso a Segunda Federación

El Badajoz continúa construyendo paso a paso su proyecto de cara al regreso a Segunda Federación. Con lo deportivo muy bien encarrilado, ha llegado ahora el turno a lo institucional con la presentación de una campaña de abonos que desde el club catalogan como «ambiciosa».

La presentación ha tenido lugar este jueves en la sala de prensa del Nuevo Vivero y en ella han estado presentes Marta Morgado, responsable de comunicación, Javier Peña, director general, y Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’, presidente del club.

El propio presidente fue el primero en tomar la palabra para hablar sobre el «ilusionante momento que atraviesa el club». «Logramos el ascenso con sufrimiento y épica y ahora nos planteamos unos objetivos claros y ambiciosos porque tenemos una estructura humana, deportiva y técnica adecuada para lograrlos», expresó.

Además, Vallejo-Nágera desveló uno de los puntos más relevantes de la campaña de abonos. Según explicó el presidente, todo el dinero que se recauda gracias a los abonos irá destinado a la fundación del club para «potenciar las categorías inferiores y la sección femenina».

Bajo el lema ‘El plan del gigante’, la entidad blanquinegra busca dar continuidad al mensaje lanzado el pasado curso con el “despertar del gigante”. Tras lograr el ascenso gracias a la unión entre plantilla, cuerpo técnico, trabajadores y afición, el club invita ahora a sus seguidores a formar parte del siguiente paso de un proyecto que aspira a seguir creciendo.

La campaña arrancará el 6 de julio y se desarrollará por fases: las renovaciones podrán realizarse del 6 al 24 de julio, las reubicaciones los días 29 y 30, las reubicaciones vinculadas a la promoción ’Trae un nuevo abonado’ el 31 de julio y las nuevas altas a partir del 3 de agosto.

El carné de abonado incluirá el acceso a todos los partidos de Liga Regular de Segunda RFEF como local, los amistosos de pretemporada, el encuentro de presentación y los partidos del filial, el equipo femenino y el juvenil. No obstante, el club se reserva la posibilidad de establecer dos medios días del club durante la temporada, mientras que los encuentros de Copa del Rey y un eventual playoff de ascenso requerirán un pago adicional.

La campaña contempla descuentos para personas con discapacidad y movilidad reducida, así como promociones como el abono familiar, el programa “Trae un nuevo abonado” y ventajas para las familias de jugadores de la cantera, manteniendo el objetivo de incrementar la masa social de cara a la nueva temporada.

Precios

En lo que a las cuantías de los abonos respecta, los abonados que renueven su carnet disfrutarán de tarifas reducidas, con una tabla de precios de 65 euros de la Grada de Animación, 85 en Fondo, 105 en Preferencia, 210 en Tribuna Central y 450 en Palco Vip en categoría adulto. En nuevas altas, los precios serán de 75 en Grada de Animación, 100 en Fondo, 125 en Preferencia, 220 en Tribuna Lateral, 235 en Tribuna Central y 550 en Palco VIP.

Además, el club mantiene precios específicos para las categorías juvenil, infantil y peque, con abonos infantiles desde 30 euros y un precio simbólico de 5 euros para los más pequeños.

Objetivos y expectativas

Desde el club han manifestado el ambicioso objetivo de rondar la cifra de los 8.000 abonados. Además, en lo que a la sanción FIFA respecta, Javier Peña ha confirmado que supera los 200.000 euros y que en las próximas semanas se procederá a completar el pago para desbloquear la situación y que el club pueda inscribir a sus jugadores.

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En lo que a fichajes respecta, se espera que a lo largo de la tarde se anuncie una nueva incorporación.