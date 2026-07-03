Edu López se convierte en el quinto fichaje del Badajoz

El Badajoz ya tiene en sus filas al lateral derecho sénior que buscaba. Edu López, granadino de 25 años, se incorpora a la disciplina pacense tras haber disputado la pasada campaña con el Juventud Torremolinos en el Grupo 2 de Primera Federación.

López es un lateral diestro potente y polivalente que llega a Badajoz para dar profundidad y consistencia a la banda derecha. Aunque puede ser un activo más en ataque, su principal virtud se encuentra en la fase defensiva, donde es un gran ganador de duelos y un especialista en la recuperación de la posesión. También destaca por su orden y una técnica defensiva muy limpia que le hace cometer muy pocas faltas.

El defensor llega a la disciplina blanquinegra tras haber sido muy importante en los últimos años en el Juventud Torremolinos, logrando dos ascensos seguidos en las últimas dos temporadas. En la última, en Primera Federación, el jugador acumuló 26 partidos disputados, 22 de ellos como titular, consiguiendo la permanencia del cuadro malagueño en la categoría.

Formado en las canteras de Maracena y Granada, el flamante fichaje del Badajoz ha vestido la camiseta de equipos como el Real Ávila, la Ponferradina B, el Huétor o el Real Jaén antes de llegar al Torremolinos. En sus tres años en el cuadro malagueño ha sido el dueño del carril diestro, disputando 94 partidos entre Tercera, Segunda y Primera Federación.

Tras su fichaje, el jugador ya se ha manifestado a través de sus redes sociales. «Con mucha ilusión por este nuevo reto. Vamos a hacer que el Nuevo Vivero disfrute y a luchar por cosas importantes. ¡Vamos, Badajoz!», expresó el nuevo fichaje blanquinegro.

17 fichas sénior

La llegada de Edu López ocupa una nueva ficha sénior en la plantilla del Badajoz, que ya cuenta con 17. De este modo, al club pacense solo le restaría una más para completarlas todas si no anuncia ninguna baja de aquí a que acabe el mercado, algo descartado momentáneamente por la entidad.

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La dirección deportiva blanquinegra se centra ahora en ocupar la mencionada ficha con un delantero, aunque este medio ha podido saber que lo trabajarán a fuego lento, buscando oportunidades de mercado.