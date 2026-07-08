El Badajoz refuerza sus contactos institucionales en plena planificación de la nueva temporada

El Badajoz continúa dando pasos en la planificación de la temporada 2026/27 y, más allá del trabajo que se desarrolla en el ámbito deportivo, también mantiene abierta su agenda institucional. El presidente de la entidad blanquinegra, Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’, protagonizó este miércoles una doble jornada de reuniones con representantes de las principales administraciones, en las que se abordó la situación actual del club y las líneas de trabajo de cara al próximo curso en Segunda Federación.

La primera de las citas tuvo lugar en el Ayuntamiento de Badajoz, donde Vallejo-Nágera fue recibido por el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera. Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron impresiones sobre el proyecto del club y las líneas a seguir durante una temporada en la que el conjunto pacense buscará consolidar su crecimiento tanto en el plano deportivo como en el institucional.

Como recuerdo del encuentro, el presidente del Badajoz hizo entrega al alcalde de una camiseta conmemorativa con la fecha del ascenso a Segunda Federación, un detalle cargado de simbolismo para la entidad blanquinegra. Desde el club agradecieron públicamente la acogida recibida y el tiempo dedicado por el regidor.

Visita a la Delegación del Gobierno

La agenda institucional continuó posteriormente con una visita a la Delegación del Gobierno en Extremadura, donde José Luis Quintana recibió al máximo mandatario del conjunto pacense. Según informó la propia Delegación, durante la reunión se trataron distintos asuntos relacionados con la planificación del equipo para la próxima campaña.

La propia Delegación quiso, además, trasladar un mensaje de apoyo al club a través de sus redes sociales, deseando «mucha suerte para la próxima temporada» a la entidad blanquinegra.

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Mientras la planificación deportiva avanza de manera sólida y adecuada, el club no olvida su agenda institucional, avanzando en la confección de un proyecto en Segunda Federación marcado por los objetivos de consolidar a la entidad y pelear por aspiraciones importantes sobre el terreno de juego.