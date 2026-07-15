El Badajoz apuntala el lateral izquierdo con Franc Mateu

El lateral izquierdo del Badajoz ya está completo. Tras la incorporación de Jesús Ocaña el pasado 27 de julio, el conjunto pacense ha cerrado ahora el fichaje de Franc Mateu, defensa valenciano de 22 años que llega a la capital pacense después de militar la pasada temporada en el Utebo.

Mateu destaca por su velocidad y su facilidad para incorporarse al ataque. En defensa se muestra solvente, aunque su falta de experiencia en determinados contextos hace que aún tenga margen de mejora.

Pese a su juventud, el valenciano acumula más de 50 partidos en Segunda Federación, incluidas dos fases de ascenso a Primera Federación con Torrent y Utebo.

La pasada campaña disputó 18 encuentros en el Grupo 2 de Segunda Federación, 16 de ellos como titular, además de dos partidos del playoff de ascenso y uno de la Copa del Rey.

Mateu no será el único rostro conocido en el vestuario blanquinegro. En Badajoz volverá a coincidir con Carlos Beitia, compañero suyo la pasada temporada en el Utebo.

Experiencia pese a su juventud

Formado en la cantera del Levante, pasó por los equipos juveniles del Calavera y el Real Betis antes de iniciar su etapa sénior en el Atlético Saguntino. Su buen rendimiento le abrió las puertas del Torrent y, posteriormente, del Utebo, donde se ha consolidado en la cuarta categoría del fútbol español.

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Franc Mateu llega ahora al Badajoz para pelear por un puesto en el once de Miguel Ángel Ávila junto a Jesús Ocaña, que, a priori, parte con ventaja. En cualquier caso, el técnico cacereño da por cerrada la demarcación del lateral izquierdo con dos jugadores para el puesto.