El 'Arriba España' del Badajoz desata un choque con Unidas por Extremadura e IU en redes

Polémica servida entre el Badajoz, Izquierda Unida y Unidas por Extremadura. El cuadro pacense se ha visto envuelto en un controvertido debate en redes sociales tras la publicación de un mensaje de felicitación a la Selección Española por su clasificación para la final del Mundial, después de derrotar a Francia. El contenido del post ha suscitado críticas por parte de Unidas por Extremadura e Izquierda Unida, que han exigido su retirada al considerar que emplea un lema vinculado al franquismo.

Tras la conclusión del duelo de semifinales, el perfil oficial del Badajoz en X publicaba el siguiente mensaje: «Enhorabuena a todos, somos finalistas. Arriba España», acompañado de cinco emoticonos de la bandera rojigualda. La utilización de la expresión «Arriba España», empleada históricamente por la Falange y convertida posteriormente en uno de los principales lemas de la dictadura franquista, provocó un intenso debate en la red social X.

Una de las primeras reacciones llegó desde Unidas por Extremadura. La formación aseguró que el Badajoz había cometido «un atropello democrático ensalzando una frase franquista» y le reprochó, además, incumplir su propio código ético. En su publicación exigió la retirada del mensaje, al que calificó de «bochornoso para la memoria histórica y democrática de nuestro pueblo», acompañando el texto de una captura del código ético de la Federación de Peñas del Badajoz.

En términos muy similares se pronunció Izquierda Unida. La organización reclamó igualmente la eliminación del tuit y pidió al club que solicitara disculpas «por ofender a las miles de personas asesinadas por el bando franquista durante la matanza de Badajoz», adjuntando la misma imagen del código ético.

La respuesta del club

Lejos de retirar la publicación, el Badajoz respondió de manera idéntica a ambas organizaciones con un mensaje en tono irónico.

«Agradecemos profundamente que, por primera vez en su corta historia, se hayan preocupado por el devenir de nuestra centenaria institución», comenzaba la respuesta del club, antes de añadir el horario de oficina para quienes quisieran hacerse abonados: «L-V: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. S: 10:30 a 13:00. Les esperamos».

La contestación del conjunto pacense volvió a generar un aluvión de reacciones en X, donde numerosos usuarios respaldaron la respuesta de la entidad, mientras otros criticaron tanto el mensaje inicial como la réplica a las dos formaciones políticas.

Un debate reabierto

La controversia ha reabierto el debate sobre el uso institucional de la expresión «Arriba España». Mientras algunos usuarios interpretan que el mensaje del Badajoz se limitaba a expresar su apoyo a la Selección Española en un contexto estrictamente deportivo, otros consideran que el peso histórico del lema impide desligarlo de su utilización durante la dictadura franquista.

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Por el momento, el club no ha emitido ningún comunicado adicional sobre la polémica y mantiene publicada la felicitación que dio origen al intercambio de mensajes con Unidas por Extremadura e Izquierda Unida.