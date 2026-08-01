Beitia y Mateu se suman al proyecto del Badajoz con la ambición de seguir creciendo

Continúa la ronda de presentaciones en el Nuevo Vivero. Tras la de Guille Perero y Ocaña llegó el turno este viernes de Carlos Beitia y Franc Mateu, dos incorporaciones que coincidieron en destacar la ambición del proyecto blanquinegro, el buen ambiente que se respira en el vestuario y la ilusión con la que afrontan esta nueva etapa.

La ambición del proyecto

Beitia reconoció que aceptar la propuesta del conjunto pacense fue una decisión sencilla. «Cuando te llama un club como el Badajoz tienes poco que pensar. Es un proyecto muy ambicioso y la verdad es que estoy muy contento», aseguró. El centrocampista explicó que, tras disputar varios playoffs de ascenso en temporadas anteriores, espera que esta vez la historia tenga un desenlace diferente. «Llevo varios playoffs y ojalá poder jugar uno con el Badajoz no sea como los otros y sirva para ascender», comentó.

El futbolista también restó importancia a la presión externa y dejó claro que la principal exigencia nace del propio grupo. «La presión nos la ponemos nosotros mismos. El equipo tiene ganas de crecer y estamos tranquilos», afirmó.

Sobre sus características, Beitia se definió como un centrocampista al que le gusta participar con balón y ofrecer soluciones a sus compañeros. «Me gusta estar en contacto con el balón, dar soluciones al equipo y, defensivamente, estar bien colocado y ayudar», explicó. Además, desveló que uno de los primeros mensajes que recibió de Miguel Ángel Ávila fue una invitación a mostrarse tal y como es. «En la primera llamada me dijo que fuera yo mismo. Nos pide que juguemos y que compitamos», añadió.

Por su parte, Franc Mateu confesó que el peso histórico del club fue decisivo para aceptar la oferta. «En el momento en el que tuve la opción miré la afición y el estadio. No puedes decir que no a jugar en un club como el Badajoz», señaló. El lateral destacó que vestir la camiseta blanquinegra supone un privilegio, aunque también una responsabilidad por la exigencia que rodea a la entidad. «Es un proyecto con objetivos claros y expectativas máximas», afirmó.

Un vestuario unido

Mateu también puso en valor la continuidad del bloque que logró el ascenso la pasada temporada, un aspecto que considera positivo para acelerar la adaptación de los nuevos. «Se ha mantenido gran parte del grupo y nos han acogido muy bien. Es un vestuario sano, trabajador y con ganas de conseguir lo máximo», explicó.

En cuanto al trabajo de pretemporada, el defensa aseguró que el nivel de exigencia está siendo muy alto. «Estamos entrenando con mucha intensidad. Es algo que se contagia y te anima a seguir dando el máximo», comentó. Sobre su perfil futbolístico, aseguró que intentará aportar intensidad y profundidad ofensiva. «Voy a dar el máximo, me gusta jugar con intensidad y ayudar en ataque. Tengo muchas ganas de empezar», concluyó.

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Al igual que Beitia, Mateu también destacó el papel de Miguel Ángel Ávila durante estos primeros días de trabajo. Aunque reconoció que todavía han trabajado poco la parcela táctica, señaló que el técnico está transmitiendo confianza al grupo desde el primer momento. «Hemos ido asimilando sus conceptos y nos pide que seamos nosotros mismos y que estemos relajados», finalizó.