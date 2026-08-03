Mario Gómez y Ángel Guerrero refuerzan la ilusión del nuevo Badajoz

El Badajoz continúa presentando a las caras nuevas que formarán parte de la plantilla en su regreso a Segunda Federación. Este lunes fue el turno de Mario Gómez y Ángel Guerrero, dos futbolistas que coincidieron en señalar la ambición del proyecto blanquinegro como uno de los principales motivos para aceptar la oferta del club. Ambos destacaron, además, el buen ambiente que se respira en el vestuario durante los primeros días de trabajo y la cercanía del cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Ávila.

Mario Gómez reconoció que el interés del Badajoz fue suficiente para tomar una decisión rápida. «El Badajoz es un proyecto bastante apetecible. Cuando se pusieron en contacto conmigo fue fácil porque queríamos estar de acuerdo», explicó el futbolista, que aseguró sentirse «encantado» con las facilidades que le ha brindado el club desde su llegada. El jugador destacó que la plantilla se encuentra inmersa en un proceso de adaptación a las ideas del entrenador. «Estamos conociendo poco a poco lo que quiere el míster y también conociéndonos entre nosotros», señaló.

Con experiencia reciente en el Grupo 4 de Segunda Federación, Gómez aseguró que su intención es aportar ese conocimiento a un equipo que, a su juicio, está preparado para pelear por cualquier objetivo. «La plantilla que tenemos es para aspirar a todo, aunque dentro del vestuario no se ha hablado de una meta concreta. El míster nos ha transmitido que el único objetivo ahora es llegar en las mejores condiciones posibles al primer partido de liga», afirmó.

El futbolista también puso en valor el ambiente que ha encontrado desde su llegada al vestuario. «Lo que se consiguió el año pasado no habría sido posible sin la unión del grupo. Desde el primer día nos han acogido muy bien y el cuerpo técnico fomenta ese buen ambiente», destacó. En esa línea, tuvo palabras de elogio para Fran Miranda en su nueva etapa como preparador físico. «No coincidí con él como jugador, pero creo que es un gran acierto. Es una persona cercana, pendiente de los futbolistas y nadie conoce mejor al vestuario que alguien que ha estado dentro del campo», apuntó.

Ilusión y ambición para Ángel Guerrero

Por su parte, Ángel Guerrero confesó que no necesitó demasiado tiempo para aceptar la propuesta pacense. «Cuando el Badajoz mostró interés me puse muy contento. No me lo pensé y dije que sí sin dudarlo», aseguró. El joven futbolista afronta en el conjunto blanquinegro su estreno en Segunda Federación, un reto que asume con ilusión y ambición. «Quiero coger rodaje en esta categoría porque es mi primera vez. Es importante para mi carrera seguir jugando en Extremadura y hacerlo en un club que aspira a todo como el Badajoz mucho más», afirmó.

Guerrero explicó que Miguel Ángel Ávila le ha pedido personalidad y valentía sobre el terreno de juego. «El míster me ha dicho que sea valiente, que tenga personalidad y que sea yo mismo», comentó. Además, aseguró que su principal objetivo será ayudar al equipo en todo lo que necesite. «Quiero aportar lo que me pida el entrenador y demostrarme a mí mismo que puedo estar aquí», añadió.

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Al igual que su compañero, el nuevo futbolista del Badajoz destacó la rápida integración de los recién llegados. «Estamos muy unidos desde el primer día y nos han acogido muy bien», explicó. También tuvo palabras para Fran Miranda, con quien coincidió únicamente como rival. «Cuando jugábamos en contra ya se le veía mandar mucho. Es intenso y transmite muchas ganas e ilusión», concluyó.