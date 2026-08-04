Edu López y Julen Agirre destacan la ambición del Badajoz en su puesta de largo

La ronda de presentaciones en el Badajoz ha llegado a su fin este martes. Edu López y Julen Agirre han sido las últimas incorporaciones en darse a conocer ante la sociedad blanquinegra con un discurso en el que han destacado la historia del club, la ambición del proyecto y el buen ambiente del vestuario como piezas clave en sus primeras semanas en el Nuevo Vivero. Junto a ellos también compareció el director general, Javier Peña, quien aseguró que la entidad aún mantiene abierta la posibilidad de incorporar un delantero y que a lo largo de esta semana se completará el pago a FIFA para poder tramitar las inscripciones de los futbolistas blanquinegros.

Edu López explicó que la decisión de aceptar la oferta del Badajoz fue prácticamente inmediata. «Desde el primer momento, cuando hablé con Luis Oliver, sabía a dónde venía, lo que era esta ciudad y lo que representa esta camiseta. En el momento en el que estoy de mi carrera, venir a Badajoz supone un paso muy importante», aseguró.

El lateral destacó que el peso histórico de la entidad fue determinante para dar el sí. «La historia que tiene este club y todo lo que representa fue lo que me hizo decantarme por venir. El Badajoz me puede ayudar a seguir creciendo como futbolista», afirmó. Sobre el terreno de juego, se definió como un futbolista intenso, trabajador y versátil, dispuesto a adaptarse a las necesidades del entrenador. «Me pongo a disposición del míster. Lo que él decida será lo correcto», señaló.

El nuevo jugador blanquinegro también puso en valor la continuidad del bloque que consiguió el ascenso la pasada temporada. «Mantener gran parte del grupo tiene muchísimo mérito. Ese bloque nos ayuda a adaptarnos tanto al equipo como a la idea del entrenador», explicó. En ese sentido, evitó marcarse metas a largo plazo y apostó por la prudencia. «Hablar ahora de ascenso es complicado. Esto es una carrera de fondo en la que habrá momentos buenos y malos, y esperamos llegar a buen puerto al final de la temporada», comentó.

Además, Edu López aseguró que tanto Miguel Ángel Ávila como Fran Miranda están centrando el trabajo en que el equipo alcance el mejor nivel posible para el inicio liguero. «Queremos competir bien en los amistosos, pero el objetivo es llegar en las mejores condiciones al primer partido de liga», concluyó.

Vestuario con ambición y margen de mejora

Julen Agirre también explicó que conocía bien el potencial del Badajoz antes de fichar. «Es un club histórico. Ya me había enfrentado al equipo y jugar en el Nuevo Vivero con esa afición transmite mucha ilusión», aseguró. El centrocampista destacó la acogida que ha recibido desde su llegada. «Me han recibido muy bien. Hay humildad, trabajo y muchas ganas de conseguir los objetivos», afirmó.

Sobre sus características, Agirre se definió como «un mediocentro polivalente, trabajador, con capacidad para atacar y defender y con llegada al área». Además, reconoció que todavía se encuentra en pleno proceso de adaptación tanto a la ciudad como al equipo. «Estoy muy contento y adaptándome poco a poco», explicó.

El futbolista vasco también destacó la confianza que le transmitieron desde el club antes de su incorporación. «Luis me transmitió mucha confianza. El Badajoz aspira a cosas que van muy acorde con mi personalidad. Es un privilegio jugar y entrenar en este estadio», comentó. En cuanto a las indicaciones de Miguel Ángel Ávila, aseguró que el técnico le ha pedido sencillez. «Me dice que sea yo mismo y que trabaje como los demás», señaló.

Agirre también aclaró que no pudo participar en el amistoso disputado en Torremejía por unas pequeñas molestias físicas, aunque restó importancia a la situación. «En pretemporada no hay que arriesgar», apuntó.

Un delantero y el pago a FIFA

Por su parte, Javier Peña aprovechó la comparecencia para explicar que la planificación deportiva aún no está completamente cerrada. «Nos queda una ficha sénior por completar. Sería para un delantero, pero vamos sin prisa. Si aparece una opción que encaje la incorporaremos; si no, seguiremos con la plantilla que tenemos porque creemos que es muy completa», explicó.

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Además, el director general confirmó que el club abonará esta semana el pago correspondiente a FIFA para poder tramitar cuanto antes las fichas de los futbolistas, un paso necesario para que todos ellos puedan estar disponibles de cara al inicio oficial de la temporada.