El Badajoz anuncia que salda su deuda con FIFA

El Badajoz ha anunciado que ha dado un paso decisivo para cerrar uno de los frentes que más preocupación había generado durante el verano. La entidad aseguró a través de sus perfiles sociales que la propiedad abonó este miércoles las cantidades que mantenía pendientes con la FIFA, un trámite indispensable para levantar la sanción que impedía al club inscribir a parte de sus futbolistas de cara a la temporada 2026/27.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el club explicó que, una vez la FIFA comunique el desbloqueo de los derechos federativos, procederá de inmediato a tramitar las licencias del primer equipo, el filial y el Juvenil A, las únicas categorías afectadas por esta restricción. La entidad precisó además que el resto de equipos de la estructura no se encontraba sujeto a sanción alguna.

El anuncio llega después de varias semanas de incertidumbre administrativa en las que el Badajoz ha debido afrontar distintos procedimientos para completar su inscripción en las competiciones organizadas por la Real Federación Española de Fútbol. La publicación, hace unos días, de una resolución federativa concediendo al club un plazo para subsanar determinadas incidencias generó inquietud entre la afición, aunque desde la entidad se insistió entonces en que la documentación requerida ya había sido remitida con anterioridad.

A la espera del desbloqueo

Posteriormente, el propio club informó de que la RFEF había validado su inscripción para disputar la Segunda Federación y la Copa del Rey, quedando únicamente pendiente la entrega física del aval que previamente había sido presentado de forma telemática. Sin embargo, el bloqueo derivado de la deuda con la FIFA seguía impidiendo formalizar las fichas de varios de sus equipos.

En la presentación de Edu López y Agirre, el director general, Javier Peña, ya había adelantado que el pago a la FIFA se efectuaría durante esta semana para resolver definitivamente esta situación y permitir que los nuevos futbolistas pudieran quedar inscritos antes del inicio oficial de la competición.

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Aunque el pago ya se ha realizado, la entidad deberá esperar ahora la comunicación oficial de la FIFA para que el bloqueo quede levantado y la RFEF pueda tramitar las correspondientes licencias federativas. Con ese último trámite pendiente, el Badajoz espera cerrar definitivamente un verano marcado por los desafíos administrativos y centrar toda su atención en la preparación del estreno liguero en Segunda Federación.