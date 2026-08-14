El Badajoz busca medir su evolución ante un igual

El Badajoz afronta este sábado ante el Linares (20.30, Nuevo Vivero) su quinto compromiso de pretemporada, una cita que permitirá comprobar la evolución del equipo de Miguel Ángel Ávila después de sus primeros cuatro ensayos. El conjunto blanquinegro llega con un balance de dos victorias, un empate y una derrota, además de 18 goles marcados, aunque también con nueve encajados. Torremejía (0-6) y SP Herrera (0-9) fueron las víctimas de las dos goleadas pacenses, mientras que el duelo ante Villafranca terminó con empate (3-3) y el Coria se llevó la única victoria visitante del verano (0-3).

Los resultados han dejado, sobre todo, una evidente capacidad ofensiva. Borja Domingo, autor de cuatro tantos ante el Herrera, ha sido uno de los nombres propios de una preparación en la que también han encontrado portería Aquiles, Manu Hernández, Guille Perero, Jorge Barba, Edu López o Álex Alegría. El cuerpo técnico, sin embargo, tendrá ante el Linares un salto de exigencia respecto a otros rivales y permitirá comprobar si el Badajoz es capaz de trasladar su producción ofensiva y su intensidad a un partido más cercano a las condiciones de la competición.

El Linares, una prueba de Segunda Federación

El encuentro tendrá además el aliciente de medirse a un rival de la misma categoría que espera al Badajoz durante la temporada. El Linares será uno de los adversarios del conjunto pacense en el Grupo 4 de Segunda Federación y llega al Nuevo Vivero dentro de su propia preparación para el curso. Los azulillos iniciaron la pretemporada cayendo 0-2 ante el Real Jaén, se impusieron 0-1 contra el Dos Hermanas y cayeron ante el Puertollano por 0-1 en su último duelo.

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De este modo, la afición blanquinegra podrá presenciar el último duelo que afrontarán los suyos antes del comienzo liguero y que servirá como presentación de la actual plantilla y del cuerpo técnico. Los hombres de Miguel Ángel Ávila se medirán posteriormente a la Puebla el día 19 de agosto y al Pueblonuevo el 30, antes de recibir el próximo 6 de septiembre al Tenerife B en la que será la primera jornada de liga.