El Badajoz cierra la pretemporada con una goleada al Pueblonuevo

El Badajoz cerró su penúltimo ensayo de pretemporada con una de sus actuaciones más completas del verano. El conjunto de Miguel Ángel Ávila se impuso con claridad al Atlético Pueblonuevo (0-5) en Puebla de la Calzada, donde volvió a exhibir solidez defensiva, dinamismo ofensivo y una notable pegada para encarar con optimismo la cuenta atrás hacia el inicio de la Segunda Federación.

Los blanquinegros apenas tardaron unos minutos en hacerse con el control del encuentro. Alegría avisó de cabeza nada más comenzar y, poco después, Manu Hernández obligó al guardameta local a intervenir tras un centro envenenado. La presión alta y la circulación de balón permitieron al Badajoz instalarse en campo rival desde el primer tramo del partido.

Borja Domingo abrió camino

El dominio encontró recompensa en el minuto 13. Borja Domingo culminó una larga combinación colectiva con una definición precisa para inaugurar el marcador. El delantero volvió a mostrarse como la referencia ofensiva del equipo y rozó el segundo en varias acciones antes de que llegara el siguiente golpe.

El 0-2 nació de otra buena acción entre líneas. Bermúdez apareció en la frontal para conectar un disparo ajustado que amplió la ventaja pasada la media hora. Antes del descanso, el Badajoz siguió acumulando ocasiones, aunque también necesitó la intervención de Sergio Tienza, autor de una doble parada decisiva en el minuto 42 para conservar la portería a cero.

Final con goleada

La segunda mitad mantuvo el mismo guion. Alegría dispuso de una buena oportunidad nada más reanudarse el juego y Bermu estrelló un potente disparo en el poste antes de que Borja Domingo firmara el 0-3 con un espectacular lanzamiento lejano que golpeó en el larguero antes de entrar.

Ávila aprovechó entonces para repartir minutos y dar entrada, entre otros, al recién llegado Nacho Sánchez, que dejó una buena carta de presentación. El extremo participó con frecuencia por la banda izquierda y terminó estrenándose como goleador con una vaselina en el minuto 78.

Entre medias, Álex Alegría había anotado el cuarto tanto al culminar un pase atrás de Guille Perero, otra de las incorporaciones más activas del tramo final del duelo.

El Badajoz pudo ampliar todavía más la diferencia en los últimos minutos, con un remate de Gus Quezada al larguero y varias acciones combinativas que evidenciaron el buen momento ofensivo del equipo. La goleada confirmó las buenas sensaciones del conjunto pacense, que afrontó su último amistoso antes del inicio liguero con la sensación de haber encontrado un equilibrio cada vez más definido en ambos lados del campo.

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Los hombres de Miguel Ángel Ávila encaran ya la semana previa al debut liguero. Sin sorpresas en el horizonte en lo que a traspasos o salidas respecta, el conjunto pacense se entrenará esta semana con la vista puesta en el domingo. A las 12.00 en el Nuevo Vivero, el Badajoz recibirá al Tenerife B en el que será el primer partido oficial de la temporada 2026/27.