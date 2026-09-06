El Badajoz tira de oficio y comienza con el pie derecho

Ficha técnica: 2 - CD BADAJOZ: Tienza; Edu López, Mario Gómez, Lolo González, Ocaña, Manu Hernández (Nacho Sánchez, min. 74), Beitia (Franc Mateu, min. 78), Jesús Sánchez, Perero (Bermúdez, min. 59), Alegría (Guarrotxena, min. 74), Borja Domingo (Barba, min. 59). 1 - CD TENERIFE B: Sergio Aragoneses, Tito (Dani Álvarez, min. 86), Yerover (Amara, min. 46), Joel, Bazaga, Dylan, Manu Vila (Ale Peke, min. 70), Giovanni, Omar, Sergio Fernández (Llorens, min. 46), Josito (Dailo, min.70). GOLES: 1-0, Borja Domingo (min. 10); 2-0, Barba (min. 63); 2-1, Omar (min. 74). ÁRBITRO: Guillermo Iñigo (castellanoleonés). Amonestó a los locales Borja Domingo y Mario Gómez y a los visitantes Joel, Bazaga y Giovanni. INCIDENCIAS: En torno a 4.000 espectadores en el Nuevo Vivero.

El Badajoz estrenó su regreso a Segunda Federación con una trabajada victoria por 2-1 frente al Tenerife B. Los goles de Borja Domingo en la primera mitad y de Jorge Barba tras el descanso dieron los tres primeros puntos al conjunto blanquinegro, que supo sufrir cuando el filial chicharrero apretó en el tramo final. Antes del descanso, además, Sergio Tienza sostuvo al equipo con un penalti detenido.

Miguel Ángel Ávila apostó de inicio por un 4-4-2 con Tienza en la portería; Edu López, Mario Gómez, Lolo González y Ocaña en defensa; Jesús Sánchez y Beitia en la medular, acompañados por Manu Hernández y Guille Perero en las bandas; mientras que Alegría y Borja Domingo formaron la pareja ofensiva.

Un inicio de resistencia y pegada

El Tenerife B salió mejor al partido. El conjunto dirigido por Leandro Cabrera se instaló en campo rival desde los primeros compases, monopolizó la posesión y encontró profundidad, especialmente por la banda izquierda, donde Manu Vila generó constantes superioridades sobre Edu López.

Sin embargo, cuando más dominaban los visitantes, el Badajoz golpeó primero. Un robo en el centro del campo permitió lanzar una rápida transición liderada por Manu Hernández, que condujo con potencia antes de asistir a Borja Domingo. El delantero valenciano no perdonó dentro del área y abrió el marcador con un preciso disparo de derecha.

El tanto no alteró el guion del encuentro. Apenas cinco minutos después, Bazaga llegó a empatar para el Tenerife B, pero el colegiado anuló la acción por una falta en ataque.

Aunque el filial tinerfeño seguía controlando el balón, el Badajoz empezó a sentirse más cómodo cada vez que encontraba espacios para correr. Superada la media hora, Borja Domingo volvió a rozar el segundo tras otra gran acción de Manu Hernández, aunque su disparo se marchó fuera por escasos centímetros.

Tienza sostuvo al Badajoz

La ocasión más clara del primer tiempo para el Tenerife llegó desde los once metros. Ocaña cometió penalti dentro del área y Dylan asumió la responsabilidad del lanzamiento, pero apareció un decisivo Sergio Tienza, que adivinó la dirección del disparo y mantuvo la ventaja local.

En los últimos minutos antes del descanso creció la figura de Guille Perero, muy activo por la banda derecha y capaz de poner varios centros peligrosos para Alegría y Borja Domingo.

Con el pitido final de la primera mitad, el Badajoz se marchó al vestuario con ventaja tras un ejercicio de resistencia y eficacia, sostenido por las intervenciones de su guardameta.

Barba marca el camino

El segundo tiempo arrancó con alternativas para ambos equipos. El Tenerife B volvió a avisar con un inspirado Manu Vila, mientras que el Badajoz respondió con un remate de Lolo González tras una falta lateral botada por Beitia.

Antes de la hora de juego, Ávila movió el banquillo y dio entrada a Jorge Barba y Bermúdez por Borja Domingo y Perero. El cambio resultó determinante.

Pocos minutos después, Ocaña protagonizó una gran incorporación por la izquierda, ganó línea de fondo y encontró a Bermúdez cerca del punto de penalti. Su remate fue bloqueado por un defensor, pero Barba apareció atento al rechace para empujar el balón a la red y firmar el 2-0, desatando la celebración en el Nuevo Vivero.

Final con suspense

El segundo gol dio paso a los mejores minutos del Badajoz. El conjunto pacense encontró mayor tranquilidad con balón y aprovechó las dudas del Tenerife B para combinar con soltura en campo contrario, con Carlos Beitia manejando el ritmo del partido desde el centro del campo.

Sin embargo, el filial volvió a demostrar su capacidad para competir. En un saque de esquina desde la derecha, un primer remate prolongó la jugada y Omar apareció en el segundo palo para recortar distancias y devolver la emoción al encuentro.

Los últimos minutos exigieron oficio al conjunto blanquinegro. Lejos de precipitarse, el Badajoz supo enfriar el partido, mover el balón con paciencia y obligar al Tenerife B a correr detrás de la posesión. La última oportunidad visitante llegó en una falta al borde del área, pero el lanzamiento de Dylan se estrelló contra la barrera.

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El pitido final confirmó el primer triunfo liguero del Badajoz. El equipo de Miguel Ángel Ávila supo sufrir cuando tocó, mostró pegada en los momentos decisivos y dejó una imagen sólida en su estreno en Segunda Federación. La próxima cita llegará el domingo a las 19.00, cuando visite el Municipal de Chapín para enfrentarse al Xerez.