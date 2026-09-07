Ávila: «Esta categoría es muy dura y cualquier rival puede generarte problemas»

El Badajoz arrancó con buen pie su regreso a Segunda Federación tras imponerse por 2-1 al Tenerife B en el Nuevo Vivero. Los goles de Borja Domingo y Barba otorgaron los tres primeros puntos del curso a un conjunto blanquinegro que, según reconoció Miguel Ángel Ávila, todavía tiene margen de crecimiento pese al buen inicio liguero.

El técnico cacereño calificó el encuentro como un partido marcado por el desgaste físico provocado por las altas temperaturas y valoró la capacidad de su equipo para adaptarse a las diferentes fases del choque. «El esfuerzo ha sido bestial. Hemos entrado bien porque queríamos someter mucho por fuera, pero en defensa nos ha costado ajustar la posición de Manu Vila y hasta el descanso no pudimos corregirlo mejor», explicó.

Ávila también destacó el impacto de los cambios introducidos tras el paso por vestuarios. «La entrada de Bermúdez y Barba ha contrarrestado al Tenerife. Cuando el partido estaba más controlado concedimos un gol que les volvió a meter en el encuentro, pero lo más importante son los tres puntos», señaló. El entrenador insistió en que el triunfo debe servir para reforzar el trabajo realizado durante la pretemporada. «Cuando obtienes victorias el trabajo se refuerza mucho mejor. Vamos a dar el 200 % porque sabemos que esta categoría es muy exigente», afirmó.

Paciencia con los nuevos y elogios al grupo

Uno de los aspectos más destacados por Ávila fue el rendimiento de los extremos, una de las claves del plan de partido. «Han hecho exactamente lo que les habíamos pedido. Han sido profundos y han forzado muchos uno contra uno», comentó. En ese sentido, pidió paciencia con Guille Perero. «Su temporada pasada fue complicada por las lesiones y debemos ser cuidadosos. Cuando alcance su mejor nivel nos va a aportar muchísimo», aseguró.

También tuvo palabras de reconocimiento para Manu Hernández, cuyo crecimiento considera fruto del trabajo diario. «Hace mucho que tiró la puerta abajo. Juega por méritos propios y queremos que siga creciendo», apuntó.

Sobre Guarrotxena, el técnico dejó claro que su adaptación requerirá tiempo. «Físicamente está por debajo del resto, pero cuando coja el tono será un futbolista diferencial. Estaba algo cabizbajo porque no le salieron las cosas como quería, pero tiene todo nuestro apoyo», comentó.

Ávila también salió en defensa de Álex Alegría ante las críticas que suele recibir el delantero. «Me sorprenden mucho los comentarios que lo infravaloran. Para mí es uno de los mejores futbolistas extremeños de los últimos veinte años y sabemos perfectamente el nivel que tiene», afirmó.

Jesús Sánchez y el Xerez

El entrenador reservó uno de sus mayores elogios para Jesús Sánchez, titular en el centro del campo a causa de las ausencias. «Con Jesús sobran las palabras. Es un chico de diez, un futbolista de diez y un estudiante de diez. Nunca pone una mala cara y trabaja como el que más», destacó.

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Con la primera victoria ya en el bolsillo, el técnico no quiso apartar la mirada del siguiente compromiso. Avisó de la dificultad de visitar al Xerez, al que considera uno de los candidatos a pelear por la zona alta. «Queremos ir allí a hacer nuestro partido, siendo valientes y sin complejos», concluyó, antes de recordar que el mejor estreno posible ya es pasado. «Empezar ganando era fundamental, pero desde ya tenemos el foco puesto en la próxima jornada y debemos seguir siendo humildes».