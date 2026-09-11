Ávila: «El Xerez es un equipo hecho para ascender, pero estamos preparados para competirles»

El Badajoz afronta este domingo uno de los escenarios más exigentes de la temporada. El conjunto blanquinegro visita al Xerez en Chapín con la intención de dar continuidad al triunfo logrado ante el Tenerife B, en un encuentro que Miguel Ángel Ávila afronta con respeto hacia el rival, aunque convencido de que los suyos están preparados para competir en uno de los campos más emblemáticos de la categoría.

El técnico cacereño confirmó que Gus Quezada regresará tras cumplir sanción y que Ángel Guerrero ya está disponible después de completar toda la semana con el grupo. La nota negativa vuelve a ser Julen Agirre, cuya reaparición tendrá que esperar. «Recuperamos a Gus y Ángel ha completado la semana de trabajo con el grupo. Con Agirre aún no podremos contar; le queda entre una semana y diez días», explicó.

Ávila reconoció que la victoria en el estreno liguero ha facilitado el trabajo durante la semana. «Cuando se gana, todo se hace más ameno. El equipo está centrado en el Xerez, que va a ser un rival muy difícil pero también muy atractivo», aseguró.

Chapín, un reto de altura

El entrenador blanquinegro considera que el contexto del encuentro puede convertirse en un estímulo para sus futbolistas. «Es mejor jugar en Chapín que en un campo con menos aficionados o de césped artificial. El futbolista se siente más futbolista en escenarios como este», afirmó.

Pese al respeto que le genera el conjunto azulino, Ávila no escondió su confianza en las posibilidades del Badajoz. «Son un equipo hecho para ascender, con un entrenador muy experimentado y una plantilla con mucha jerarquía. Estarán arriba seguro, pero si nosotros estamos a nuestro nivel estamos preparados para competirles», señaló.

El técnico espera un partido con alternancias en el dominio, una constante que considera habitual en Segunda Federación. «Cada equipo va a tener sus momentos. Debes ser efectivo cuando los tengas y, cuando toque sufrir, tratar de ser penalizado lo menos posible», explicó al recordar el encuentro frente al Tenerife B, donde destacó que los cambios aportaron «mucha frescura con balón» y ayudaron a mejorar el rendimiento defensivo tras el descanso.

Más allá del sistema

Ávila también insistió en que las variantes tácticas dependerán de las circunstancias de cada partido y de los futbolistas disponibles. «Los sistemas son lo de menos. No dejan de ser simples números; lo importante es la idea», comentó.

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Por último, el entrenador salió en defensa de dos nombres propios. Sobre Sergio Tienza fue rotundo: «Respeto todas las opiniones, pero no todo el mundo sabe. Quien haya seguido su trayectoria nunca debería dudar de su nivel». También pidió paciencia con Guarrotxena, aún en proceso de adaptación tras incorporarse sin pretemporada. «Cuando se firma a un jugador es para toda la temporada, no para las primeras semanas. Tiene una actitud excelente y su momento llegará», concluyó.