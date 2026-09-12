El Badajoz, a prolongar la línea ascendente ante un histórico

Club y escenario históricos para la segunda jornada de liga. El Badajoz visita este domingo (19.00) el Municipal de Chapín para medirse al Xerez Club Deportivo, que afronta el encuentro tras estrenarse con un empate sin goles en su visita al Estepona.

El conjunto de Miguel Ángel Ávila llega con mejores sensaciones después de imponerse por 2-1 al Tenerife B en un partido en el que volvió a demostrar su capacidad para competir. Aunque el filial chicharrero dominó el inicio, Borja Domingo aprovechó la primera gran ocasión blanquinegra para abrir el marcador.

Con la ventaja a favor, emergió la figura de Sergio Tienza. El guardameta pacense firmó varias intervenciones de mérito y sostuvo al equipo con un penalti detenido en la primera mitad, una acción decisiva para que el Badajoz se marchara al descanso por delante.

Tras el paso por vestuarios, los cambios de Ávila volvieron a marcar diferencias. Jorge Barba, recién incorporado al terreno de juego, firmó el 2-0, aunque el Tenerife B recortó distancias en el minuto 73 tras un saque de esquina. Pese al empuje final de los visitantes, el conjunto pacense supo gestionar el encuentro y apenas concedió opciones para el empate.

Ávila: «Lo importante es la idea»

Después del estreno liguero, Ávila elogió el trabajo colectivo de sus futbolistas y destacó el rendimiento ofensivo del equipo, aunque admitió que todavía hay margen de mejora en el apartado defensivo. También tuvo palabras de reconocimiento para Alegría, Manu Hernández y Jesús Sánchez.

En la previa del choque de Chapín, el técnico volvió a respaldar públicamente a Sergio Tienza y puso en valor el regreso de Gus Quezada, al que considera una pieza importante dentro del vestuario. «Conozco a Sergio desde el Diocesano y quien haya seguido su trayectoria nunca debería dudar de su nivel», afirmó.

Con el foco puesto en el Xerez, el entrenador insistió en que el equipo debe mantenerse fiel a su identidad, más allá del dibujo táctico. «Los sistemas son lo de menos. Lo importante es la idea», resumió antes de afrontar uno de los primeros grandes exámenes de la temporada.

El Xerez quiere estrenarse en casa

El Badajoz se encontrará con un rival decidido a lograr su primera victoria del curso ante su afición. El Xerez Club Deportivo, dirigido por Xavi Molist, dejó buenas sensaciones en su empate frente al Estepona, un partido con numerosas ocasiones para ambos equipos.

El duelo también tendrá un marcado componente emocional para la afición blanquinegra, ya que el conjunto xerecista cuenta con varios viejos conocidos. Además del exjugador del Cádiz Fali y del delantero pacense Rubén Mesa, también militan en Chapín tres exfutbolistas del Badajoz: Josete Malagón, Zelu y Felipe Chacartegui, que dejaron más sombras que luces en su etapa como blanquinegros.

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Con todo, el Badajoz afronta la primera gran cita de la temporada ante un histórico del fútbol español. Mientras que los hombres de Miguel Ángel Ávila tratarán de conseguir su segunda victoria, el Xerez buscará estrenarse ante su gente.