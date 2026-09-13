Tienza vale los seis puntos del Badajoz

Ficha técnica: 1 - XEREZ CD: Pantoja, Guille Campos, Moi, Josete Malagón (Julio Martínez, min. 90), Chacartegui, Raúl López (Chuma, min. 66), Isuskiza, Jaime López (Peregrina, min. 66), Óscar Lorenzo, (Jaime Fernández, min. 46), Zelu (Zequi, min. 46), Rubén Mesa. 2 - CD BADAJOZ: Tienza; Edu López, Mario Gómez, Lolo González, Ocaña, Jesús Sánchez, Beitia (Bermúdez, min. 69), Barba (Gus Quezada, min, 62), Manu Hernández (Franc Mateu, min. 83), Alegría (Borja Domingo, min. 62), Perero (Nacho Sánchez, min. 69). GOLES: 0-1, Jesús Sánchez (min. 17); 0-2, Manu Hernández (min. 57); 1-2, Isuskiza (min. 67). ÁRBITRO: Jorge González (malagueño). Amonestó a los locales X y a los visitantes Jesús Sánchez, Borja Domingo, Beitia, Gus Quezada, Nacho Sánchez y Lolo González. INCIDENCIAS: 8.123 espectadores en el Municipal de Chapín.

Seis de seis para el Badajoz. El equipo pacense sumó su segunda victoria consecutiva en este arranque liguero después de vencer al Xerez en el Municipal de Chapín, en un partido en el que fue de más a menos. Tras completar una gran primera parte en la que volvió a hacer gala de su potente pegada gracias al gol de Jesús Sánchez, en la segunda parte, tras doblar su ventaja con el tanto de Manu Hernández, empezó a conceder demasiado y se encomendó a un brillante Tienza que, además de efectuar varias paradas valor gol, detuvo un penalti a Rubén Mesa en el tiempo de descuento.

En su visita a Jerez de la Frontera, Ávila introdujo varios cambios con respecto al encuentro ante el Tenerife B. En lugar de 4-4-2, el Badajoz formó con un 4-3-3, con Barba entrando en el once por Borja Domingo, haciendo visible la intención de acumular más hombres en el centro del campo para tratar de tener más control de la posesión.

Los primeros minutos fueron de tanteo. El mal estado del terreno de juego no propiciaba posesiones largas, pero ambos equipos trataban de acaparar el cuero para valorar el comportamiento de su rival y actuar en consecuencia.

Iba a ser el Badajoz el primero en inquietar. Barba se hacía con el balón en zona de tres cuartos y trataba de sorprender con un potente disparo que Pantoja mandaba a córner. En la acción posterior, el cuadro blanquinegro se adelantaría en el luminoso.

Nueva muestra de pegada

El propio Barba metía el balón al corazón del área donde se encontraba Jesús Sánchez sin demasiada oposición. El pacense colocaba el pie a la perfección y de primeras convertía el primer gol del duelo sin que el meta xerecista pudiera hacer nada para evitarlo.

Pudo hacer el segundo el Badajoz minutos después de adelantarse. Barba dirigía un contragolpe tras una magistral acción en el centro del campo en la que dejaba a dos contrarios atrás, cedía para Perero en la derecha con espacio por delante y, tras una carrera de diez metros, encontraba a Manu Hernández en el segundo palo. El atacante blanquinegro recortaba a su par, definía con la zurda y se topaba con Pantoja, que mandaba el cuero a córner.

Pasado el ecuador de la primera mitad, el Xerez logró hacerse con el balón y, mediante las incursiones de Chacartegui por banda izquierda, trataba de generar peligro desde el centro. El que fuera jugador del Badajoz fue el azulino más activo, aunque ninguno de sus envíos generó ocasiones sobre la portería de Tienza.

Con el cuadro gaditano algo mejor pero sin aproximarse demasiado al empate se llegaba al final de la primera mitad. Al igual que ante el Tenerife B, el Badajoz consiguió adelantarse en la primera ocasión que tuvo, pudo haber doblado su ventaja pero acabó bien plantado delante de su área, esperando errores en la circulación del Xerez para castigar a la contra.

Asedió tras el descanso

El Xerez regresó del descanso con otra marcha. Los cambios de Xavi Molist reactivaron al conjunto azulino, que empezó a generar peligro desde los primeros compases de la segunda mitad. El mejor ejemplo llegó con el tanto de Jaime López, que aprovechó un rechace para marcar el empate, aunque el colegiado anuló la acción al considerar que el atacante se había ayudado de la mano para marcar.

Obligaron los locales a intervenir a Tienza con un disparo cruzado del propio Jaime López. El meta pacense se estiraba y llega a la cepa del palo izquierdo para despejar a córner el malintencionado golpeo del atacante azulino.

Cuando peor lo pasaba el Badajoz, volvió a golpear con contundencia. Guille Perero encontró espacio por la banda derecha y puso un preciso centro al segundo palo, donde Manu Hernández apareció llegando desde atrás para firmar el 0-2 en el minuto 58. Pese a no estar del todo cómodos, los hombres de Ávila castigaban cuando encontraban espacios.

A pesar de encajar el segundo gol, el Xerez siguió intentándolo y obtuvo premio solo nueve minutos después. Los de Xavi Molista botaban un córner desde la derecha e Isuskiza aparecía en el corazón del área tras un toque previo para rematar demasiado solo y recortar distancias.

Si antes del gol el Xerez estaba embotellando al Badajoz, tras anotar el 1-2 el encuentro se volvió un asedio. Tienza volvió a erigirse como el blanquinegro más destacado, realizando varias intervenciones de mucho mérito que mantuvieron la ventaja en el marcador.

Tienza, decisivo

Los minutos transcurrían, el Xerez seguía atacando sin cesar y el Badajoz se defendía como podía. El partido entraba en su recta final y el cuadro blanquinegro buscaba alguna acción aislada que pudiera generar el gol definitivo, pero la solidez defensiva xerecista evitaba cualquier intento.

Cuando el duelo se encontraba en el ecuador del descuento, Franc Mateu protagonizaba un despeje defectuoso que en lugar de impactar en el cuero lo hacía en un rival, provocando penalti a falta de escasos minutos para la conclusión del choque. Rubén Mesa tomó la responsabilidad de convertir la pena máxima, efectuó la carrerilla y chutó al centro, donde un impecable Sergio Tienza había permanecido sin caer en el engaño. El meta pacense despejaba el balón y la defensa alejaba el peligro. Tienza volvía a para un penalti que iba a resultar decisivo.

El Xerez lo siguió intentando, pero sin tiempo para generar más ocasiones el colegiado decretaba el final del partido. El Badajoz protagonizó una buena primera parte en la que volvió a generar mucho con pocas llegadas, mientras que en la segunda, tras convertir el segundo gol, pecó de defensivo y concedió demasiado a un Xerez que dispuso de muchas ocasiones para lograr la igualada. Al igual que ante el Tenerife, los tres puntos obtenidos no se entienden sin un inconmensurable Sergio Tienza.

Noticias relacionadas

De este modo, el Badajoz suma dos victorias en los dos primeros partidos de liga, protagonizando un soberbio arranque que lo sitúa en las primeras posiciones de la clasificación. Los pacenses tratarán de buscar el tres de tres el próximo domingo a las 18.00 en el Nuevo Vivero, fecha en la que reciben al Real Betis B.