Ávila: «Cuando uno sufre también mejora»

El Badajoz salió de Chapín con tres puntos de enorme valor y mantiene su pleno de victorias tras las dos primeras jornadas de Segunda Federación. El conjunto blanquinegro superó al Xerez por 1-2 en un encuentro en el que tuvo que convivir con el dominio local durante buena parte del tramo final y en el que Sergio Tienza terminó siendo decisivo al detener un penalti en el descuento. Tras el encuentro, Miguel Ángel Ávila felicitó a sus futbolistas por el esfuerzo realizado y puso en valor la capacidad del equipo para competir en un escenario de máxima exigencia.

El técnico pacense quiso comenzar su comparecencia acordándose de la afición desplazada hasta Jerez. «Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la afición desplazada. Es un desplazamiento corto pero aun así hay que venir a apoyar al equipo», señaló antes de destacar el trabajo realizado por su plantilla y cuerpo técnico. «Ganar aquí no es nada fácil», recordó Ávila, consciente del nivel de un Xerez al que ya había catalogado como uno de los aspirantes a luchar por el ascenso.

El Badajoz completó una primera media hora de gran nivel y consiguió ponerse por delante, mostrando una versión diferente a la ofrecida en el estreno liguero ante el Tenerife B. «Los primeros 30 minutos han sido claramente nuestros», explicó el entrenador, que incluso consideraba corto el resultado al descanso. Sin embargo, el escenario cambió tras el paso por vestuarios.

El Xerez dio un paso adelante y obligó al conjunto blanquinegro a replegarse. La entrada de Chuma, Jaime Fernández y Zeki aumentó todavía más la presión sobre la portería pacense y llevó al Badajoz a atravesar sus peores minutos. «Los últimos 20 minutos han sido así. En líneas generales, me voy muy satisfecho con el comportamiento del equipo», apuntó Ávila, aunque también reconoció su decepción con la aportación de los jugadores que entraron desde el banquillo.

Una victoria para aprender

La acción más polémica llegó en el descuento, cuando el colegiado señaló penalti a favor del Xerez. Ávila no compartió la decisión y destacó el tiempo que tardó en señalar la infracción. «El penalti para mí no ha sido», afirmó el técnico, que encontró en Tienza al protagonista definitivo para conservar la victoria.

Más allá de la polémica, el entrenador blanquinegro quiso alejar el debate sobre si el triunfo había sido justo o no. «En el fútbol no se trata de ganar de manera justa o injusta, se trata de marcar gol o no», sentenció. El Badajoz marcó dos tantos, el Xerez uno y los tres puntos viajaron a Extremadura.

Ávila, eso sí, llamó a la calma. «Nos viene bien sufrir. Cuando uno sufre también mejora», aseguró, antes de recordar que el equipo apenas ha disputado dos jornadas. «Tenemos que seguir siendo competitivos y tener los pies en el suelo porque no hemos hecho nada. Esta es la segunda jornada y son 34».

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El técnico también destacó la capacidad de su equipo para modificar su registro y adaptarse a las exigencias del encuentro. El Badajoz combinó momentos de presión con otros de mayor repliegue y supo manejar diferentes registros con balón. Una victoria que, además de mantener el pleno, deja aprendizaje para lo que viene. «Este es un partido que nos aporta mucho aprendizaje para seguir mejorando, tanto para mí como para los jugadores», concluyó Ávila.