The House of Suntory presenta Yamazaki 25 años Mizunara, su referencia más exclusiva añejada en roble Mizunara

Introducido por primera vez en la década de 1940, el Mizunara es un roble de grano delicado y naturaleza exigente, que demanda un nivel de conocimiento y artesanía extraordinarios. Sus virtudes se revelan solo tras largas maduraciones: después de una década, la madera comienza a desplegar su carácter aromático—notas de sándalo, coco e incienso ahumado—, ofreciendo whiskies de una sutileza y complejidad inconfundibles. El resultado es un whisky que no solo se bebe, se contempla. Es un viaje sensorial que evoca templos antiguos, bosques húmedos y la serenidad del Japón más profundo. No es casualidad que las ediciones de Yamazaki con Mizunara sean hoy algunas de las más codiciadas del mundo.

Yamazaki 25 Años Mizunara es un single malt refinado y excepcional, madurado exclusivamente en este raro roble japonés. A diferencia de expresiones anteriores, como Yamazaki 55 Años, que incluían una maduración parcial en Mizunara, esta edición representa la más antigua jamás elaborada en barricas 100% Mizunara. Para honrar la rareza de esta madera, cada botella se presenta en un estuche artesanal ensamblado con la técnica japonesa tradicional sin clavos.

La experiencia sensorial de este whisky se describe como una dulzura de compota de albaricoque, suavidad cremosa reminiscentes de un latte de cacao y especias evocadoras de nuez moscada y cardamomo en nariz; un paladar especiado y agridulce con matices de naranja y crema; y un final complejo, marcado por la profunda madera Mizunara y sutiles notas amargas de hierbas orientales.

Embotellado al 48% de volumen alcohólico, Yamazaki 25 Años Mizunara estará disponible en España con un precio de referencia de 5.850€ (34 botellas disponibles para clientes y coleccionistas), además, esta edición cumple con los criterios de la Japan Spirits & Liqueurs Makers Association para ser reconocida como whisky japonés auténtico: destilado, madurado y embotellado íntegramente en Japón. Esta nueva joya de la destilería, se ha presentado a clientes en Barcelona, el día 18 de septiembre en Dry Martini de Javier de las Muelas y en Madrid, el día 22 de setiembre en KO 99, de 99 Sushi en el Bernabéu.

Sobre The House of Suntory

Desde 1923, The House of Suntory es reconocida como la casa fundadora del whisky japonés. Su creador, Shinjiro Torii, estableció la primera destilería de malta en Yamazaki. Su hijo, Keizo Saji, continuó el legado ampliando la tradición con nuevas destilerías como la de Hakushu.

A lo largo de generaciones, los maestros mezcladores de Suntory han mantenido el equilibrio entre tradición e innovación. La casa confirma que todo su whisky japonés destinado a exportación es 100% destilado, madurado y embotellado en Japón, en conformidad con los estándares de la JSLMA. Reconocida como Destilería del Año en cuatro ocasiones en el International Spirits Challenge de Londres, y con logros recientes como el nombramiento de Shinji Fukuyo como Master Blender of the Year y el galardón de Supreme Champion Spirit 2024 para Yamazaki 12 Años, la reputación de Suntory Whisky descansa en su elegancia, sutileza y complejidad.

Su portafolio incluye Yamazaki®, Hakushu®, Chita®, Kakubin®, Hibiki®, Toki™ y Ao®, además de destilados como Roku™ Gin y Haku™ Vodka, elaborados con ingredientes japoneses bajo el sello artesanal de la casa. En 2023, Suntory Whisky celebró un siglo de innovación, un hito histórico no solo para la marca, sino para la cultura de los destilados japoneses en su conjunto.

Sobre Suntory Global Spirits

Líder mundial en destilados premium, Suntory Global Spirits busca inspirar la grandeza de la vida creando experiencias únicas en armonía con la naturaleza. Reconocida por la elaboración de whiskies de prestigio —como Jim Beam®, Maker’s Mark®, Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® y Toki™—, también produce icónicas marcas de whisky escocés como Laphroaig® y Bowmore®, así como tequilas como Tres Generaciones® y El Tesoro®, y ginebras como Roku™ y Sipsmith®. Además, ocupa un lugar de liderazgo en el segmento Ready-To-Drink con marcas como -196™ y On The Rocks™ Premium Cocktails.

Con presencia global en casi 30 países y alrededor de 6.000 empleados, la compañía se guía por valores como Growing for Good, Yatte Minahare y Giving Back to Society. Su estrategia de sostenibilidad Proof Positive contempla inversiones ambiciosas y objetivos concretos para generar un impacto positivo en el planeta, en los consumidores y en las comunidades. Con sede en Nueva York, Suntory Global Spirits es una subsidiaria de Suntory Holdings Limited (Japón).