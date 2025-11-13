Madrid On Ice contará con actuaciones musicales en directo, talleres, atracciones infantiles y una fanzone de acceso libre fuera del estadio

La segunda edición de Madrid On Ice ofrecerá una amplia variedad de actividades para toda la familia, incluyendo actuaciones musicales en vivo, talleres y propuestas temáticas. Además del patinaje, los visitantes podrán disfrutar de experiencias para los niños, como encuentros con Papá Noel y los Reyes Magos, así como zonas dedicadas a gaming, en colaboración con PlayStation, y a Playmobil. También habrá sesiones de DJ en directo a última hora. En el espacio gastronómico, se podrán degustar tanto platos tradicionales de invierno como opciones culinarias más innovadoras.

Convertido en pista de hielo, del 22 de diciembre al 11 de enero, el estadio Riyadh Air Metropolitano volverá a transformarse en un espacio pensado para que grandes y pequeños disfruten juntos no solo de una de las pistas más grandes de Europa, con 4.200 metros cuadrados de superficie y capacidad para 1.500 personas, sino también de espectáculos familiares, actuaciones musicales y la mejor gastronomía. Como principal novedad de este año, ya en el exterior del estadio, una fanzone de 8.000 metros cuadrados dará la bienvenida a los visitantes, que encontrarán un “mercado de Navidad” con atracciones y foodtrucks. Este espacio exterior será de acceso libre, por lo que no será necesario adquirir entrada para poder disfrutar de esa experiencia navideña -sí deberán adquirir tiques para cada atracción-.

La música, protagonista

Otra de las claves de esta edición es el papel protagonista de la música, ya que en el escenario principal del estadio tendrán lugar distintas actuaciones durante los findes de semana. Así, según ha confirmado la organización, durante las mañanas de sábados y domingos -en horario de 12 a 13 horas- los más pequeños podrán disfrutar de los espectáculos “El payaso Tallarin”, “Mi amiga Buby” y “Las aventuras de Coco y Pepe”, de Cantajuego; así como de “Masha y el Oso”, “Simon” o “Moonsters”. Cuando caiga la noche, en el mismo espacio los fines de semana se realizarán sesiones de DJ y actuaciones musicales dirigidas a un público joven y adulto hasta las 23 horas. No obstante, los nombres de los artistas invitados no se conocerán hasta la próxima semana.

Madrid On Ice apuesta este año también por la gastronomía a través de dos zonas de restauración cerradas y climatizadas en el interior del estadio. A estas se sumarán diferentes puestos de comida, tanto dentro como fuera del Riyadh Air Metropolitano, en los que será posible disfrutar de churros, chocolate, crepes, dulces navideños y fast food.

Acceso gratuito para menores de 3 años

La venta de entradas para Madrid On Ice ya está disponible a través de la web oficial madridonice.com . Además, los menores de 3 años y los mayores de 65 disfrutarán de acceso gratuito al estadio, aunque sí deberán adquirir su entrada por cuestiones de aforo.

Además, para responder a las demandas de todos aquellos que quieran disfrutar de la experiencia, en esta edición existen distintos tipos de pases. Así, la entrada de patinaje da acceso a la zona de gastronomía y a todos los espectáculos programados para el día y la sesión seleccionados; mientras que aquellos que no quieran patinar podrán acceder a la zona de restauración al adquirir una entrada de paseo o, incluso, acceder sólo a los espectáculos infantiles o a las actuaciones nocturnas.

Concectividad

La buena conectividad del estadio Riyadh Air Metropolitano, situado en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, facilita el acceso al evento, especialmente en unas fechas con alta afluencia en el centro de la ciudad.

Los visitantes podrán llegar en metro al recinto a través de la estación Estadio Metropolitano (línea 7) y otras próximas como Las Rosas (línea 2) y Canillejas (línea 5). El autobús urbano también es una opción, con 15 líneas de la EMT que pasan por las inmediaciones, así como los autobuses interurbanos, con 20 líneas operativas en la zona.

Para aquellos que prefieran el vehículo particular, Riyadh Air Metropolitano ofrecerá de manera gratuita los aparcamientos Sur A y Exterior Oeste. Además, este año, la accesibilidad al estadio ha mejorado aún más gracias a la reciente apertura del corredor vial desde el estadio a la M-40. Un nuevo paso inferior de dos carriles que discurre bajo la rotonda de la Avenida de Arcentales en dirección Sur, conectando este enclave con la red principal de la ciudad para ofrecer un acceso más eficiente, ofreciendo así una alternativa navideña fuera del centro de Madrid, que alcanza niveles de visitantes superiores a lo habitual en estas fechas.