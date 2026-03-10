Redacción

Tesseo: los ciudadanos de Ceuta y Melilla suspenden la gestión sanitaria del Gobierno central

Según el estudio realizado por Ipsos “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”, los ciudadanos de ambas ciudades se declaran muy insatisfechos con la actuación del Gobierno central y otorgan un suspenso a su gestión sanitaria. Así lo explica Silvia Bravo, directora de investigación de Ipsos: “la gestión sanitaria obtiene una valoración media de 3,7 sobre 10 en ambas ciudades. Concretamente algo más de la mitad de la ciudadanía se declara insatisfecha con la gestion sanitaria”