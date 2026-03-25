Madrid es el mejor modelo de sanidad pública para más del 40% de los melillenses y ceutíes.

La población de Ceuta y Melilla señala Madrid como la comunidad con el mejor modelo de sanidad pública de España. Así se desprende del estudio realizado por Ipsos, que recoge las preferencias de la ciudadanía y las prioridades de mejora de su sistema.

Según Ipsos, la Comunidad de Madrid es el principal referente de excelencia sanitaria para la población de ambas ciudades autónomas. En concreto, el 41% de los ciudadanos de Ceuta y el 44% de los de Melilla señalan que la capital cuenta con la mejor sanidad pública de España, situándola muy por delante del resto de territorios.

Los ciudadanos de Ceuta y Melilla también mencionan -aunque con datos alejados de la preferencia por Madrid como estándar de calidad sanitaria- otras regiones como Andalucía (23% en Ceuta y 40% en Melilla), Cataluña (35% en Ceuta y 32% en Melilla) o el País Vasco (19% en Ceuta y 15% en Melilla).

Estas preferencias se vinculan con una percepción de mayor capacidad asistencial, eficiencia organizativa y mejor funcionamiento del sistema sanitario. La brecha percibida por los ceutíes y melillenses se manifiesta en aspectos como el acceso a especialistas, la gestión de las listas de espera y la dotación de recursos humanos.

Más profesionales y menos listas de espera

Por eso, demandan una serie de medidas para evitar el colapso de sus respectivos sistemas sanitarios públicos. La directora de Opinión Pública de Ipsos, Silvia Bravo, indicó que “la principal prioridad señalada por el 70% de los ciudadanos de Ceuta y de Melilla es el refuerzo de profesionales sanitarios. Seguida de la reducción de las listas de espera y la mejora del acceso a la atención especializada. También demandan más inversión en tecnología y una mayor cartera de servicios”.

En la calle opinan que la "calidad de los profesionales es buena". Pero, como explicó una señora, "la cantidad que hay para poder cubrir las necesidades" de las dos ciudades, "se queda corta". "Con lo cual yo veo que el personal de sanidad está muy saturado", indicó. Un señor también resaltó que en todos los territorios hay problemas, pero "quizás aquí estemos más retrasados. No llegamos al nivel que tienen ellos".

A esa percepción de recursos humanos, se suma la reducción de las listas de espera. Eso es esencial para el 57% de los ciudadanos de Ceuta y el 61% de los de Melilla, consolidando este factor como el principal termómetro del funcionamiento del sistema sanitario público y como uno de los déficits más críticos detectados por la población.

Además, la ciudadanía subraya la necesidad de facilitar el acceso a la atención especializada, una demanda expresada por el 34% de los ceutíes y el 31% de los melillenses, para garantizar un acceso efectivo y ágil a los servicios de mayor complejidad asistencial.

Otras medidas necesarias destacadas por los ciudadanos son el incremento de la inversión en nuevas tecnologías sanitarias (21% en Ceuta), la mejora de la coordinación entre atención primaria y especializada (16% en Ceuta y 22% en Melilla), la ampliación de la cartera de servicios (20% en Ceuta y 19% en Melilla), la mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida o discapacidad (16% en Ceuta y 14% en Melilla) y el aumento del tiempo de consulta por paciente (16% en Ceuta y 13% en Melilla).

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El estudio sobre la 'Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla' ha sido realizado por Ipsos mediante metodología CATI (por teléfono), con una muestra de 400 entrevistas representativas de la población mayor de 18 años residente en ambos lugares.