Bodega Numanthia celebra el Día de la Madre con una selección de sus vinos más exclusivos

Bodega Numanthia invita este Día de la Madre a celebrarlo a través de una selección especial de sus vinos más representativos, donde tradición, carácter y elegancia se unen para rendir homenaje a las madres. La propuesta reúne cuatro expresiones únicas de la bodega: Termanthia 2017, Numanthia 2020, Termes Blanco 2024 y Termanthia IPSE, una colección que convierte cada copa en un momento de celebración y distinción. Sin olvidar el sello diferencial de Bodega Numanthia, marcado por la singularidad de sus viñedos, la precisión en la elaboración y el respeto por el tiempo, que elevan cada vino como expresión de autenticidad, carácter y legado.

Estas referencias se posicionan como una elección idónea para los amantes del vino y la alta gastronomía. Cuatro interpretaciones del territorio de Toro que destacan por su carácter singular, su precisión enológica y su capacidad de emocionar en cada copa. En primer lugar, Termanthia 2017 se presenta como una de las expresiones más refinadas de Bodega Numanthia. Procedente de viñedos excepcionales, es un vino lleno de carácter que refleja la esencia de su origen, con un color picota intenso y aromas de arándanos y grosellas con notas florales, especias dulces y matices de cedro y grafito, que aportan complejidad y armonía. Un vino de gran elegancia cuyo final persistente deja una huella sofisticada y atemporal.

Numanthia 2020, uno de los grandes iconos de los tintos de Toro, nace de viñedos viejos que aportan concentración y autenticidad. A la vista presenta un color profundo e intenso que anticipa su riqueza y en nariz combina aromas de guinda e higos con matices mentolados, chocolate negro y pimienta negra. Su textura es carnosa y compleja y cuenta también con notas de cacao y especias, dejando una sensación sofisticada y muy gastronómica.

Por su parte, Termes Blanco 2024 se trata de la apuesta más innovadora hasta el momento de Bodega Numanthia por los vinos blancos de Toro, una región tradicionalmente reconocida por sus tintos de gran carácter. Un vino que rompe esquemas y revela una nueva lectura del territorio. A la vista presenta un color amarillo pajizo con reflejos dorados, limpio y brillante y en nariz destaca por su intensidad aromática, con notas de fruta blanca, cítricos y flores blancas. Su paso en boca es vibrante y equilibrado, con notas de especias dulces y piel de pomelo que aportan tensión y carácter.

Para culminar esta selección, Termanthia IPSE representa la máxima expresión de la artesanía de Bodega Numanthia. Nacido de la fusión de las añadas 2014, 2015 y 2016 de Termanthia, es una edición limitada de tan solo 300 botellas, concebida como un vino único y de carácter excepcional. Destacan sus aromas a fruta negra madura, especias dulces y matices minerales con una madera perfectamente integrada. En boca es envolvente, fresco y equilibrado, con una acidez viva y un final largo que refleja su gran potencial de guarda. A través de esta propuesta, Bodega Numanthia ofrece un regalo pensado para quienes valoran la singularidad, la excelencia y la emoción que sólo con los grandes vinos se puede disfrutar.

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Una forma de celebrar el Día de la Madre desde una perspectiva sensorial, sofisticada y profundamente gastronómica.