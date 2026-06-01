Solo 7 de cada 10 procesos de IA y ciberseguridad llegan a cerrarse

La firma, con amplia experiencia en niveles C y directivos del sector tecnológico, observa una explosión de demanda en inteligencia artificial y ciberseguridad, pero la realidad es que encontrar el perfil adecuado cada vez es más complicado. Tanto es así que, mensualmente, el 30% de las nuevas búsquedas corresponden a IA y otro 30% a ciberseguridad, pero solo se logra cubrir un 70% de estos puestos, según datos internos de Serve [the] PEOPLE basados en los procesos gestionados durante el último año. La mayoría de los procesos se complican cuando las expectativas del cliente no encajan con la realidad del mercado.

En el ámbito de la inteligencia artificial, muchas corporaciones persiguen el perfil “perfecto”: alto nivel técnico, visión de negocio, experiencia en gestión de equipos y capacidad para construir productos desde cero. El problema, advierten, es que estos profesionales "o no buscan trabajo o están fuera de los rangos salariales que muchas empresas pueden –o quieren– ofrecer". Un ejemplo reciente: un private equity con base en Madrid buscaba un especialista en IA que hubiera gestionado equipos y realizado desarrollos avanzados. Encontrar el nivel técnico era posible; sumarle la visión de negocio y estratégica, era mucho más difícil.

En ciberseguridad ocurre algo similar. Hace años bastaba con un directivo sólido técnicamente. Hoy, las empresas buscan perfiles con peso en la organización, capacidad para definir estrategia y contacto directo con el negocio. El reto ya no es tanto técnico como de "encaje": que el perfil se alinee con la realidad del proyecto, su escalabilidad y la visión estratégica.

Recientemente, la consultora trabajó en la búsqueda de un CISO para una startup de ciberseguridad en Barcelona. Gran parte del proceso consistió en "aterrizar expectativas": el cliente buscaba a alguien muy senior, pero el proyecto estaba en fase inicial. La solución pasó por incorporar a una persona "técnicamente muy potente, con experiencia en gestión de equipos, que creciese con la compañía y aprendiese al ritmo de su escalado". Y se encontró. Actualmente, tienen abierta una búsqueda de Head of AI para una empresa tradicional familiar perteneciente a un private equity. Buscan a alguien disruptivo que lidere la transformación digital con los últimos avances en IA. El problema: los candidatos prefieren entornos innovadores, y una compañía de cultura tradicional no les atrae tanto.

Irena Ivanova / Cedida

Irena Ivanova, Responsable de Research de la firma considera que "Muchas veces el problema no es la falta de talento, sino la distancia entre lo que las empresas necesitan, lo que ofrecen y lo que hay en el mercado", señala un Advisor de Serve [the] PEOPLE. Ahí es donde se gana o pierde ventaja competitiva.

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Desde su experiencia, las empresas que mejor están contratando son las que entienden mejor el momento en el que están. Muchas veces compensa más incorporar a alguien con potencial y capacidad de crecer dentro del proyecto que intentar encontrar un perfil perfecto que probablemente nunca llegue, optando por profesionales que las complementen en el momento actual –tanto a nivel técnico como de gestión– y que supongan un crecimiento real para la organización.