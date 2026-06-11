Heineken® y Madring sellan un acuerdo estratégico para llevar el Gran Premios de F1 de España más allá de la pista

Heineken®, partner global y cerveza oficial de la Fórmula 1 refuerza su apuesta por el campeonato en España mediante una alianza estratégica con MADRING como patrocinador local para el estreno del FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026. Más allá de su papel como patrocinador, la marca contribuirá a dar forma a la experiencia del aficionado a lo largo de todo el evento, impulsando activaciones, espacios de encuentro y propuestas de entretenimiento que extenderán la emoción de la Fórmula 1 mucho más allá de la competición. La alianza supone un nuevo paso en la estrecha relación que la marca mantiene con la Fórmula 1 desde hace casi una década. Desde 2016, Heineken® ha acompañado al campeonato a nivel internacional, impulsando experiencias para los aficionados dentro y fuera de los circuitos y formando parte de algunas de las citas más emblemáticas del calendario.

Ahora, ese compromiso global se traslada también al ámbito local con su patrocinio del Gran Premio de España. Un acuerdo que supone, además, un paso más en el compromiso de HEINEKEN España con Madrid, reforzando su vínculo histórico desde hace más de un siglo. Como única gran cervecera con fábrica en la capital, la alianza pone de manifiesto la apuesta de la cervecera por acompañar los grandes acontecimientos que contribuyen a proyectar internacionalmente la ciudad y consolidar su atractivo como destino de referencia.

Como cerveza oficial y exclusiva en las categorías de cerveza y tinto de verano del FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026, Heineken® estará presente en los principales espacios de consumo, hospitalidad y encuentro del circuito MADRING, acompañando a los aficionados durante toda su experiencia en el evento.

Uno de los principales focos de esta colaboración será la Fan Zone, concebida como el gran punto de encuentro del Gran Premio. Allí, Heineken® 0.0 desarrollará un espacio propio con experiencias exclusivas, entretenimiento, música y propuestas pensadas para acercar al público toda la emoción de la Fórmula 1 más allá de la pista. La activación beberá además del espíritu de la campaña global de la marca, "Donde hay fans, hay más amigos", poniendo en valor la capacidad del deporte para conectar a las personas y crear experiencias compartidas. Todo ello con una propuesta alineada con el carácter social de Madrid y con el reconocido “tardeo” madrileño.

La presencia de la marca se extenderá también a distintos espacios estratégicos del recinto, contribuyendo a enriquecer la experiencia de los asistentes durante toda la jornada, desde la llegada al circuito hasta los momentos posteriores a la competición. Para ello, Heineken® desplegará una operativa específica con barras, puntos de servicio y recursos dedicados que permitirán ofrecer una experiencia ágil y de calidad a los más de 120.000 espectadores previstos durante el fin de semana.

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La incorporación de Heineken® conecta de forma natural con la visión de MADRING de construir un Gran Premio con proyección internacional y personalidad propia. Una alianza que nace con vocación de continuidad y que refuerza el compromiso de la marca con la Fórmula 1 tanto a nivel global como local.