Restauración
La barra de siempre, con una nueva mirada: así crece y evoluciona la hostelería en 2026
El peso de las bebidas crece hasta alcanzar el 81% según el último informe de la Federación Española de Empresas de Distribución a Hostelería y Restauración
Redacción
La hostelería en España muestra signos de mayor estabilidad, con bares y cafeterías que se adaptan a los nuevos hábitos del consumidor sin olvidar la tradición.
En un contexto de mayor consumo y con factores como el turismo, el empleo o el clima empujando al sector, el crecimiento llega acompañado de una evolución en la forma de consumir. Paco Tabares, responsable de Clientes Estratégicos de Suntory Beverage & Food Iberia, explica cómo las marcas “se adaptan a las nuevas tendencias siempre integradas a la experiencia del bar”. Tabares pone como ejemplo el tinto de verano “una categoría que en los últimos cuatro años ha crecido casi un 60%”.
La innovación en el canal no pasa por romper con lo existente, sino por reinterpretarlo. El crecimiento convive con un cambio en el comportamiento del consumidor al que los hosteleros se adaptan sin olvidarse de lo clásico. Álvaro Castellanos e Iván Morales propietarios del grupo Arzabal confirman que “la cocina tradicional vuelve a estar en auge pero con momentos de consumo diferentes y con formas diferentes de maridaje”. Los chefs destacan también la fuerte presencia del tinto de verano.
Para todos los momentos del día y para todos los perfiles de consumidores, marcas como Schweppes® y La Casera® se adaptan a los tiempos. Lo confirma el consejero delegado del grupo Larrumba Holding, Ignacio Blanco que ha detectado una “extensión de momentos de consumo con aperitivos más largos, tardeo y un impulso a la coctelería”.
La hostelería, motor económico de nuestro país que contribuye un 6,7% al PIB nacional, no está en reinvención si no en un momento de optimización. En las barras españolas conviven tradición y nuevas tendencias.
- Cosas de Dios, nuevo negocio en Badajoz: 'Tuve un sueño en el que Dios me decía que tenía que montar una tienda
- Badajoz se queda sin fuegos artificiales la víspera de San Juan y el ayuntamiento se plantea lanzarlos otro día de la feria
- Fallece Isidra Méndez, histórica del movimiento vecinal en Badajoz y presidenta durante décadas del Cerro de Reyes
- ¿Se puede ir a la Feria de Badajoz sin dejarse un dineral? Esto cuesta montarse en los cacharritos este año
- La Feria de Día de Badajoz: casetas con lleno absoluto y la revitalización del Casco Antiguo
- Badajoz se moviliza contra el cierre definitivo del cine Conquistadores con una recogida que suma 3.290 firmas
- Fallece José Galindo, presidente de Aspace Badajoz
- El calor pone la puntilla a una Feria de Día en el Casco Antiguo de Badajoz que no levanta cabeza