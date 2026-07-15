San Diego Comic-Con® Málaga 2026 desvela grandes novedades de su próxima edición en el Panel Cero

San Diego Comic-Con Málaga ha celebrado hoy su esperado Panel Cero, un encuentro en el que ha compartido con la comunidad fan grandes novedades de la edición de 2026. En el streaming, presentado por Cristinini, junto al director general, Fernando Piquer, y con el dibujante Jorge Jiménez como invitado especial, se han desvelado avances sobre la programación, la nueva distribución del espacio en la segunda edición y el esperado primer cartel, reafirmando el compromiso de la convención por celebrar con ellos las novedades de forma anticipada.

Un recinto con nuevos espacios

Uno de los anuncios más destacados del Panel Cero ha sido la presentación, con varios meses de antelación, del recinto oficial, que mantendrá su aforo de 90.000 asistentes (22.500 por jornada).

Fernando Piquer, director de SDCC Málaga 2026, ha señalado: «El mapa del recinto muestra la expansión de la convención en su segunda edición. Su diseño ha sido desarrollado para incluir nuevos espacios, optimizar los recorridos y facilitar la circulación por todo el recinto, de más de 90.000 m2, mejorando así la experiencia de los asistentes. Estamos muy contentos por poder mostrar este primer plano a nuestros fans».

Entre las principales novedades de la nueva configuración del recinto, destacan cinco aspectos. Por un lado, la ampliación de la zona expositiva, que pasará a contar con dos grandes espacios:

Exhibitor Hall Town , ubicado en el interior de FYCMA y continuista con el espacio expositivo de la edición anterior.

, ubicado en el interior de FYCMA y continuista con el espacio expositivo de la edición anterior. Exhibitor Hall Garden, un nuevo pabellón cubierto y acondicionado situado en la zona Village, en el exterior del Palacio de Ferias y Congresos, con más de 8.800 metros cuadrados.

Dentro de ambos espacios expositivos se concentrarán también las zonas de Sit&Play para disfrutar, entre otras cosas, de novedades de juegos de mesa antes de su salida oficial al mercado. En segundo lugar, el Artists' Alley se situará también dentro de la carpa del Exhibitor Hall Garden. Allí se encuentra la tercera novedad: los asistentes podrán recorrer más de 90 stands de artistas nacionales e internacionales -casi el doble que el año pasado- para descubrir ilustraciones originales, adquirir prints y conocer de cerca a sus creadores.

En esta nueva edición, SDCC Málaga 2026 continuará habilitando dos auditorios y el Hall M y, además, como novedad, construirá desde cero un auditorio adicional, próximo al Exhibitor Hall Town. Gracias a esta ampliación, la programación albergará más de 300 horas de contenido, ofreciendo una agenda diversa que abarque cómic, cine, televisión, animación, juegos de mesa, videojuegos y cultura pop.

25 nuevos invitados especiales

Durante el Panel Cero también se ha anunciado una nueva tanda de 25 invitados especiales con las fechas en las que formarán parte de SDCC Málaga 2026: son 7 dibujantes de cómic, 3 mangakas, 2 figuras clave del mundo de los videojuegos y los juegos de rol y 12 talentos de la industria del cine y la televisión. Estos veinticinco nuevos nombres se suman a los más de 30 nombres de alcance internacional anunciados a lo largo de la primavera, componiendo ya un cartel de más de 50 invitados especiales que sigue creciendo. Las novedades, por vertical, son:

Destacados cine y TV: Cinco de los protagonistas de la inolvidable saga Starship Troopers (Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside y Jake Busey), Natasha Liu Bordizzo (El gran showman), Dan Fogler (The Walking Dead), Denise Gough (Star Wars: Andor y Andor), Christopher Lambert (Los Inmortales), Kevin Sussman (Big Bang Theory), Karl Urban (The Boys, El Señor de los Anillos) y Deborah Ann Woll (Daredevil).

Destacado videojuegos y juegos de rol: El padre fundador de videojuegos que han marcado un antes y un después en la historia asistirá a San Diego Comic-Con Málaga durante los cuatro días. Se trata de Dave Jones, creador del clásico Lemmings y de la aclamada Grand Theft Auto (GTA). También visitará San Diego Comic-Con Málaga del 1 al 4 de octubre Jeremy Crawford, diseñador de juegos de rol icónicos como Dragones y Mazmorras.

Destacado manga: El director y guionista Whin’ichiro Watanabe (Cowboy Bebop, Samuray Champloo) asistirá el sábado 3 y domingo 4. También Yoshihiro Ueda, director de Dragon Ball, y Akira Yamaoka, el compositor musical de Silent Hill, visitarán la convención el jueves 1 y viernes 2 de octubre.

Destacados cómic: Carmen Carnero (Capitán América), Chris Condon (Ultimate Wolverine), Jorge Jiménez (Batman), Pepe Larraz (La Dinastía de X), Álvaro Martínez Bueno (Justice League Dark), Michael Golden (Doctor Strange), Michael Walsh (Comeback). Todos ellos pasarán por el Artists’ Alley; en concreto, Larraz y Carnero asistirán de viernes a domingo, y Condon, Martínez Bueno, Golden y Walsh visitarán la convención todos los días.

Estos últimos anuncios de la vertical del cómic se suman a los recientemente comunicados, Stefano Caselli (The Ultimate Black Panther), Juanjo Guarnido (Blacksad), Philip Kennedy Johnson (Las Crónicas de Fellspyre), Rick Leonardi (The Uncanny X-Men), Laia López (Royalty Witches), David Messina (Catwoman), Pat Mills (La Guerra de Charley) y Dan Mora (La Liga de la Justicia).

Este universo ha tenido una dimensión especial en el Panel Cero con la presencia de uno de los nuevos invitados especiales anunciados: el dibujante Jorge Jiménez. Hoy ha dado una sorpresa a los fans de la convención. En el Panel Cero, ha revelado que ha creado un print especial comisionado por SDCC Málaga y ha apuntado que «Volver a San Diego Comic-Con Málaga se siente como jugar en casa. El año pasado, disfruté mucho con la pasión de los fans y, por eso, cuando empecé a plantear mi agenda 2026-2027, sentí que tenía que empezar de nuevo en el Artists’ Alley de Málaga.»

Además de con los talentos invitados por la organización, las más de 300 horas de contenido de SDCC Málaga 2026 se construyen en colaboración con compañías líderes en entretenimiento como Disney que, como ha anunciado Piquer, estará presente en el Hall M en la próxima edición.

Helen Chen firma el primer cartel oficial de SDCC Málaga 2026

La artista y directora de arte Helen Chen ha sido la encargada de crear el primer cartel oficial de SDCC Málaga 2026. Chen, reconocida por su trabajo como diseñadora de producción y artista visual en producciones como Las guerreras K-Pop o Raya y el último dragón, ha desarrollado una ilustración inspirada en la narrativa de esta edición, "Team Up!", así como en la identidad de la ciudad de Málaga.

Según destaca Chen «El encargo fue un reto único. No existían diseños previos de los personajes del cartel, así que fue divertido imaginarlos desde cero. Y la arquitectura de Málaga es tan hermosa que inmediatamente te lleva en dirección a esa fantasía». SDCC Málaga ha confirmado en el Panel Cero que la artista visitará Málaga durante los cuatro días.

Durante la presentación también se ha comunicado que el legendario dibujante John Romita Jr. será el encargado de crear el segundo cartel oficial de SDCC Málaga 2026, el cual será desvelado próximamente. El Panel Cero también ha recordado que hoy, 7 de julio, se cierra la Wave 1 y, con ella, concluye la primera fase de venta de entradas. También se ha presentado el Portal del fan y se ha confirmado que el periodista y crítico de cine Ali Plumb (BBC Radio 1) participará en esta nueva edición.

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Con esta completa presentación, SDCC Málaga continúa su camino hacia su edición de 2026 de la mano de los fans. La convención cuenta con el apoyo del Programa Feder Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía, y refuerza su posición como uno de los grandes puntos de encuentro europeos para fans y profesionales de la cultura pop. La venta de entradas para la próxima edición ya está disponible en Ticketmaster.

Fuente: La Opinión de Málaga