Vodafone lanza "Mi negocio PRO", la oferta de conectividad que crece con cada negocio
Vodafone España lanza Mi Negocio Pro, una nueva oferta para autónomos y pequeñas empresas que combina conectividad, ciberseguridad, soporte informático y herramientas digitales adaptadas a las necesidades de cada negocio.
La nueva oferta de soluciones convergentes incluye tres paquetes, de 2, 3 y 5 líneas móviles, con fibra a 1 Gbps, datos ilimitados 5G, MultiSIM, 200 minutos internacionales por línea, servicio de ciberseguridad en la red para la protección contra virus y web fraudulentas y soporte informático 24x7, todo desde 50,89€ al mes
Los paquetes pueden ampliarse con líneas móviles adicionales, servicio de facturación electrónica, seguridad digital y con la oferta de TV para empresas o particulares, así como con plataformas de entretenimiento
La nueva propuesta de negocio para autónomos y negocios está disponible desde hoy y puede contratarse en tiendas Vodafone, llamando al 1444 o en la web de Vodafone
Vodafone España ha ampliado su oferta con soluciones de conectividad diseñada para impulsar la digitalización y el crecimiento de autónomos y negocios. La iniciativa, flexible y escalable, está compuesta por tres paquetes que combinan fibra de 1 Gbps, líneas móviles ilimitadas 5G con MultiSIM, roaming en la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, 200 minutos internacionales por línea al mes en zona 1*, Secure Net en red fija y móvil y soporte informático 24x7.
Las tres modalidades se diferencian por el número de líneas móviles incluidas (2, 3 y 5) y por los servicios asociados. Los paquetes de 3 líneas incorporan Atención al Cliente Premium, un servicio con soporte experto que ofrece ayuda en la gestión y configuración de los servicios contratados, y la solución de Seguridad Digital, con ciberseguridad y almacenamiento ilimitado. La modalidad de 5 líneas añade, además, Super WiFi 6, un amplificador que extiende la señal con la misma calidad, asegurando una experiencia fluida y sin interrupciones.
*Precios sin IVA
Además, la nueva familia Mi Negocio Pro está diseñada para crecer al ritmo de cada negocio, permitiendo ampliar la solución con líneas móviles adicionales de 60 GB por 4,96€ al mes o ilimitadas 5G por 9,09€ al mes (precios sin IVA) y con fibra de 1 Gbps para otras sedes o para el hogar.
Más allá de la conectividad, Mi Negocio Pro incorpora soluciones que ayudan a autónomos y negocios a digitalizar, gestionar y proteger su negocio, además de mejorar la experiencia de sus clientes, entre las que destacan:
- Seguridad Digital, con una solución integral de ciberseguridad que protege el negocio frente a ciberataques, ayuda a prevenir el fraude y el robo de identidad y refuerza la protección de dispositivos, datos e identidad digital.
- Facturación electrónica, que simplifica la gestión administrativa y ayuda a las empresas a adaptarse a la nueva normativa Verifactu.
- Televisión, con Vodafone TV Negocio, que ofrece más de 100 canales con licencia para su emisión en establecimientos públicos, y Vodafone TV Bares, para disfrutar del fútbol y otros contenidos deportivos para el canal HORECA. Además, los clientes pueden contratar Vodafone TV residencial con acceso a las principales plataformas de streaming, como Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+, Filmin o DAZN.
La propuesta se completa con una selección de terminales y dispositivos, disponibles en condiciones específicas y con opciones de financiación. La nueva familia Mi Negocio Pro ya está disponible en todos los canales de Vodafone para autónomos y negocios, ofreciendo una propuesta flexible y escalable que combina conectividad, servicios digitales y soluciones para impulsar el crecimiento de los negocios.
Fuente: La Nueva España
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