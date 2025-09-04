Arnold Schwarzenegger como invitado de honor y 120.000 asistentes en el horizonte: la Comic-Con Málaga calienta motores

La San Diego Comic-Con Málaga, el spin of europeo de una de las citas del entretenimiento más importantes del mundo, ha desvelado este jueves en Madrid algunos detalles más de lo que ofrecerá en la ciudad andaluza entre el 25 y el 28 de septiembre. Había mucha hambre de nombres, de saber a qué estrellas se podrá ver en sus diferentes encuentros, pero durante la presentación se ha conocido solo uno, el del que será su invitado de honor y una especie de padrino de esta primera edición: el actor Arnold Scharwzenegger. El evento, que sale de EEUU por primera vez en sus cinco décadas de historia, apunta alto con su embajada malagueña: se espera que 120.000 personas acudan a la que será su sede principal, el Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad (FYCMA), durante los días en los que se celebra.

Este jueves se hace pública también la agenda de la convención malagueña, y eso debería permitir conocer algunos más de esos nombres y de las actividades que formarán parte de su programación, aunque esta todavía no estará completa, advertían sus organizadores, debido a la complejidad de organizar las 300 horas de contenidos que esperan a los asistentes. Quedan todavía, por tanto, muchas cosas por ir anunciando.

Además del nombre del invitado de honor, icono de Hollywood además de exculturista y exgobernador de California, se han conocido hoy algunos detalles más del que apunta a ser también la más importante cita del entretenimiento en España, al menos durante los tres años por ahora acordados para que se celebre. Serán 82.000 los metros cuadrados en los que se desenvuelva el encuentro: a los 60.000 de los que dispone el recinto se añaden otros 22.000 en exteriores que albergarán más atracciones, oferta gastronómica y un escenario propio. Lo que buscan sus organizadores, dicen, es que quienes acudan vivan "una experiencia inspirada en los grandes parques temáticos". Habrá además tres auditorios funcionando que podrían llegar a albergar simultáneamente a 4.500 asistentes.

El Palacio de Congresos de Málaga emulará al de San Diego replicando muchos de sus espacios, a los que rendirá homenaje. El Hall A de San Diego será aquí el Hall M (por Málaga, evidentemente), su mayor auditorio con capacidad para más de 3.000 personas. Habrá un Exhibitor Hall, de 12.000 m2, en el que se instalarán los stands de las principales tiendas y marcas (Disney, Bandai, Funko o Nintendo ya han confirmado su presencia) para realizar sus propios eventos y ofrecer productos y contenidos desde las 10 de la mañana hasta las 21h. Y también un Artists Alley, el lugar donde encontrarse con los artistas tanto en San Diego como en Málaga, aunque aquí se anuncia que tendrá una referencia evidente a Andalucía y su cultura. La Ludic Plaza, con más de 34 horas de programación y capacidad para 1.200 personas durante las cuatro jornadas, será el lugar donde divertirse y compartir la pasión por los juegos de mesa.

El viaje del héroe

No había tanta ambientación, en su puesta de largo madrileña, como habría cabido esperar del gran evento mundial de la fantasía, los superhéroes, el cómic y la cultura pop en general. Una cita con marcado acento juvenil en la que ir disfrazado de los personajes más admirados de la viñeta, el cine o las series es una parte importante de lo que allí sucede. Los invitados se encontraban con reproducciones a escala real del Joker que interpretó Heath Ledger o del Capitán América, con alguna azafata vestida de personaje de cosplay y con la música 'williamsiana' que el compositor madrileño de bandas sonoras Lucas Vidal ha creado para el evento. Pero poco más. Actuaba de maestro de ceremonias Javier Barberá, director ejecutivo de San Diego Comic-Con Málaga, y en el lado de las autoridades estaba el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, junto a los consejeros de Turismo y Presidencia de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal y Antonio Sanz respectivamente. Era Bernal el que ponía la nota más divertida cuando, al terminar sus palabras, se abría la camisa y apartaba la corbata para mostrar la S de Superman, su héroe, que llevaba en el pecho.

"Este viaje arrancó hace 15 meses, con un gran reto: sacar por primera vez a la Comic-Con de San Diego de EEUU para traerla a Andalucía, y en concreto a Málaga. Es un viaje que construimos con la narrativa del viaje del héroe, porque los héroes están muy dentro de los contenidos que vais a ver este año. El viaje del héroe es el que nos hace salir de nuestros límites, buscar algo extraordinario fuera y volver para compartirlo. Y eso es lo que estamos haciendo", contaba un orgulloso Javier Barberá.

Francisco de la Torre decía que Málaga, ahora, "es la San Diego de España y de Europa", destacaba su capacidad de acogida, con más de 330.000 plazas hoteleras que deberían ser más que suficientes para albergar a quienes asistan a la cita, y afirmaba que "la cultura pop es cultura, y Málaga es una ciudad comprometida con la cultura y con la tecnología". La celebración en ella de la Comic-Con viene a confirmar la que, decía, ha sido "la estrategia de Málaga desde hace 20 años".

Para que el evento deje sus propios frutos en la industria local, la convención trabajará en colaboración con la Junta para poner en valor al sector audiovisual andaluz. Lo hará con un espacio llamado Meet to Match Andalucía en el que se facilitará "el networking para favorecer el contacto entre la industria internacional que viene a participar del evento y la industria local destacadísima que hay en Andalucía y en Málaga”, explicaba Barberá. "Andalucía se está consolidando como la cuna del talento en España y también en el mundo", decía un entusiasta Arturo Bernal. Y añadía que "la tierra de otros héroes que conocemos muy bien como Federico García Lorca, como Lola Flores, como Pablo Picasso o como Paco de Lucía sigue cultivando ese talento propio, ese talento que nos hace andaluces, que nos hace diferentes".

No se han facilitado por ahora estimaciones de lo que la Comic-Con podría dejar en términos de impacto económico. “Nadie duda de que el retorno para Málaga y para Andalucía supera cualquier previsión. Pero no solo en lo económico, sino de manera muy principal también en términos de proyección y marca para Andalucía ante el mundo”, decía el consejero Antonio Sanz sin llegar a ofrecer ninguna cifra.

Presentaciones de series y mitos del cómic

Todavía no se conocen muchos nombres de quienes participarán en esta primer edición de la Comic-Con malagueña. Se sabe que acudirá Norman Reedus a presentar la nueva temporada de Daryl Dixon, el spin of centrado en su personaje de una serie legendaria como The Walking Dead, que se ha rodado en parte en España. La plataforma que la produce, AMC, presentará aquí también The Talamasca, inspirada en el mundo literario de Anne Rice.

Disney llegará con dos de sus estrenos más sonados: Tron: Ares y Predator Badlands, con unas presentaciones que se esperan espectaculares. Por su parte, los fans de Star Wars podrán asistir a la presentación de la tercera temporada de Star Wars Visions, una aclamada antología animada que contribuye a expandir aún más los límites creativos del universo de La guerra de las galaxias.

En lo que respecta al mundo del cómic, a la presencia de figuras emblemáticas como Jim Lee o Jeph Loeb se suman ahora otros nombres C.B Cebulski, editor jefe de Marvel Comics desde 2017 y uno de los responsables de mantener y continuar el legado de una de las editoriales más influyentes en la historia del medio. Los talleres y charlas en torno a la gran casa de los superhéroes tendrán, por lo que se puede ir viendo en su agenda, un papel destacado en su programación.