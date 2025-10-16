Sara Fernández

Las palabras de Juan del Val tras ganar el Premio Planeta: "Va por ti, Nuria. Te quiero"

Después del terremoto Sonsoles, el vendaval Juan. Si el premio del año pasado a Paloma Sánchez-Garnica resultó insolitamente plácido, con una ganadora de perfil más literario y una carrera de evolución ejemplar que llevó al Planeta de paseo por el Berlín de posguerra y los Estados Unidos de la segregación racial, el jurado del galardón, el mejor dotado del mundo, ha vuelto apostar por la campanada mediática y el talento de la casa. Juan del Val (Madrid, 1970), escritor, guionista y experto polemista de impacto televisivo gracias a su presencia en 'El hormiguero' de Antena 3, es desde esta noche el nuevo inquilino del panteón Planeta. Un millón de euros en el zurrón y su nombre grabado ahí donde antes estuvieron Vargas Llosa, Cela, Matute, Pombo (Álvaro, no María), Mendoza, Redondo y Salisachs, entre otros.