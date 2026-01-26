PI STUDIO

Hijos de la Ruina: "El ego entre los tres diría que no ha existido nunca"

Tanto tiempo después, los tres se consideran una familia fuera y dentro de la música. "Es muy bonito habernos conocido hace tantos años, siendo niños o adolescentes, y habernos convertido en hombres adultos, haber recorrido todo este camino, de la mano", apunta Cidre. El cariño también les permite rebajar los egos para que en este proyecto conjunto se disuelvan los nombres propios. "El ego entre los tres yo diría que no ha existido nunca (...) Lo que queremos todos es lo mejor para el equipo", dice Fernando, y los tres asienten.