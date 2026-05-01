La RAE lo aclara: ¿se escribe "a gusto" o "agusto"?

Procedamos a analizar una expresión de uso común para describir una situación en la que se está cómodo, o en la que algo se produce con cierta sensación de placer. ¿Se escribe "estar a gusto" o "estar agusto"? Es normal tener dudas, sobre todo cuando utilizamos la expresión en un contexto de uso rápido del lenguaje, como por ejemplo, cuando escribimos a través de WhatsApp. Y es que quizá parezca una tontería, Pero la corrección lingüística es una carta de presentación que nos identifica a todos cada vez que nos comunicamos a través del lenguaje escrito.

La única forma correcta de usarlo, según aclara la Real Academia Española (RAE), es escribir "a gusto", separado, en dos palabras. Esto viene determinado por el hecho de que, en la construcción de cualquier frase en la que pueda utilizarse, es necesario distinguir la preposición ("a") del sustantivo ("gusto"), siendo innecesario e incorrecto juntar ambas cosas en una sola palabra.

La duda es, en todo caso, muy razonable, ya que existen muchas otras expresiones del mismo tipo que, con el tiempo, se han terminado escribiendo en una sola palabra. Como "aparte" (de a + parte, 'por otro lado'), "aposta" (de a + posta, ‘adrede’), "aprisa" o "deprisa" (de a/de + prisa, ‘rápidamente’), "enfrente" (de en + frente, ‘en la parte opuesta’), "enseguida" (de en + seguida, ‘inmediatamente’ o ‘en muy poco tiempo’), etc.

Esta aparente contradicción que supone escribir separado la expresión "a gusto" se produce al haberse perdido en la conciencia de los hablantes su condición originaria de sintagmas preposicionales y funcionar a todos los efectos como adverbios simples, lo que produce que en estas expresiones ambos términos han acabado soldándose sus componentes, también gráficamente.

También debe señalarse la irresistible tendencia en nuestro idioma a la 'univerbación', es decir, al fenómeno por el cual dos palabras que suelen ir de la mano terminan fusionándose y compartiendo unidad lingüística. Esto ha pasado con términos como "entretanto", "malhumor" o "donjuán".

Hay razones para que "a gusto" mantenga su escritura en dos palabras. Por ejemplo: la fusión gráfica "agusto" rompería la simetría con la expresión antónima "a disgusto", que significa ‘incómodamente o de mala gana’. Esto es algo parecido a lo que ocurre con las locuciones "en serio" o "en broma".

Por otro lado, "a gusto", que también significa ‘según el gusto o deseo de alguien’, admite la introducción de posesivos entre la preposición y el sustantivo, como en expresiones del tipo "lo haré a su gusto" o "la comida no estaba hoy a mi gusto". Estos casos ponen en evidencia que la locución "a gusto" no funciona de manera correcta como una sola palabra y debe, por ello, seguir escribiéndose en dos: "Cada vez se sentía más a gusto en su nuevo trabajo" o "se duerme muy a gusto en esa cama".

Conclusión: escribe bien y vive... a gusto

La próxima vez que estés escribiendo ese post en Instagram sobre lo bien que se está en la playa, tómate un microsegundo para darle a la barra espaciadora. Es un gesto pequeño, casi invisible, pero marca la diferencia entre ser un 'influencer' de pacotilla o ser alguien que domina el noble arte de la lengua de Cervantes.

Recuerda: "A gusto" se escribe como se disfruta la vida, dándole a cada cosa su espacio. No satures las palabras, déjalas respirar. Al fin y al cabo, nadie puede estar realmente "a gusto" si está apretujado en una sola palabra, ¿no crees?

Así que ya sabes, de ahora en adelante, nada de experimentos raros. Si te sientes bien, si estás cómodo, si la vida te sonríe, dilo alto, dilo claro, pero sobre todo, escríbelo separado. Tu autocorrector te lo agradecerá, la RAE respirará tranquila, y tú, por lo tanto, podrás presumir de utilizar, incluso en los contextos más familiares e informales, una ortografía impecable.

La Real Academia Española cuenta con un canal directo para recibir dudas de usuarios a través de la red social X. Tan solo hay que añadir a la pregunta la mención @RAEinforma y la etiqueta #dudaRAE. De este modo se pueden obtener las respuestas.