Bélgica se 'reengancha' a la Eurocopa con una victoria ante Rumanía

Bélgica se impuso a Rumanía (2-0) en un partido que dominó de principio a fin. El combinado belga desdibujó a los rumanos y sumó tres puntos de extrema necesidad. Tielemans y De Bruyne fueron los goleadores en un duelo donde Lukaku estuvo de nuevo negado de cara a gol.

Después de la decepción en el debut en la Eurocopa perdiendo por la mínima ante Eslovaquia, el seleccionador belga apostó por revolucionar el once titular con cuatro novedades: Jan Vertonghen, Arthur Theate, Youri Tielemans y Lukebakio. En cambio, el preparador rumano confió en una alineación continuista, con un solo cambio respecto al equipo que barrió a Ucrania en el estreno de Rumanía en el torneo continental.

UN INICIO DEMOLEDOR

Y no le puedo salir mejor la apuesta a Domenico Tedesco. No se había llegado ni al minuto dos del duelo y Lukaku dejó el balón de cara para que Tielemans desde fuera del área batiera al guardameta rumano, estrenando el marcador y calmando la ansiedad belga (1-0). Un tanto que no logró en todo el partido ante Eslovaquia a pesar de las múltiples ocasiones, pero que llegó nada más empezar en el primer acercamiento ante los rumanos. Cosas del fútbol.

Tras el 'mazazo' del gol en contra, quiso responder rápidamente el combinado dirigido por Edward Iordanescu. No obstante, Casteels evitó el tanto rumano en un cabezazo de Dragusin que acabó en saque de esquina. A pesar del aviso de Rumanía, el protagonismo era para una selección belga que dominaba y buscaba con insistencia la portería contraria.

Dominio total de Bélgica

Era un monólogo de Bélgica que superaba por dentro con facilidad las líneas defensivas rivales para encontrar a De Bruyne en posiciones de tres cuartos de campo. Por las bandas, Jérémy Doku y Lukebakio eran una pesadilla para los laterales rumanos, encarando y haciendo gala de su velocidad y desborde.

Precisamente, a punto estuvo el futbolista del Sevilla de anotar el segundo para los belgas con un remate ajustado que atajó Nita con una gran estirada. Hizo lo propio el extremo del City minutos después, con el mismo desenlace, una excelente intervención del portero de Rumanía.

No se encontraba cómodo el combinado rumano sobre el terreno de juego, que tan solo se limitaba a resistir las embestidas belgas. Sin embargo, al borde del descanso, Andrei Burca tuvo el empate con un cabezazo que se marchó desviado por muy poco.

El paso por los vestuarios no cambió el guion y Bélgica empezó el segundo tiempo en busca de un nuevo tanto para sentenciar el duelo. Cerca estuvo de lograrlo Kevin de Bruyne con un disparo que no acabó cogiendo la rosca necesaria. Lo seguía intentando la selección belga, pero le faltaba precisión en los metros finales.

La magia de Kevin de Bruyne

De Bruyne sacaba a relucir su magia con un impresionante pase que Lukaku aprovechó para anotar el segundo. Sin embargo, está negado el delantero de la AS Roma y su gol fue anulado por el VAR por fuera juego. Y ya ha visto como le invalidaban tres goles en tan solo dos partidos de Eurocopa. No será por intentarlo, y el delantero belga estuvo de nuevo cerca del gol en una buena acción individual dentro del área que acabó en nada.

El que sí estuvo mucho más preciso fue Kevin De Bruyne, que aprovechó un error defensivo para sellar el triunfo belga y poner el broche a una excelente actuación individual (2-0). Sin respuesta rumana, Bélgica se limitó a defender el resultado hasta el final con escasos problemas. Un triunfo vital que iguala al máximo el grupo E, con tres puntos para cada selección.