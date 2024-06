El gran aliado ‘sostenible’ de Climbing Madrid que piensa en las futuras generaciones

Cerca de 30.000 asistentes se pasaron por el ya considerado mayor evento de escalada realizado en España, Climbing Madrid, que del 14 al 16 de junio poblaron a Arroyomolinos de entusiastas de los pies de gato, las paredes y los bloques. Esta fiesta sin precedentes estuvo organizada por Prensa Ibérica e Indoorwall, -e impulsada por la Comunidad de Madrid con colaboración del Ayuntamiento de Arroyomolinos-, y contó con el apoyo de potentes patrocinios como el de Toyota.

La presencia de Toyota en este evento fue más allá de la instalación de un arco junto al muro de competición de escalada -a través del cual salían los competidores del Campeonato de España de Dificultad y Paraescalada-, o de la exhibición de dos modelos de Toyota C-HR Plug-in Hybrid para los asistentes al festival. Porque, Toyota no solo ha respaldado este evento y deporte en auge, sino que también comparte y promueve valores fundamentales como el respeto al medioambiente y la sostenibilidad.

Acceso de los competidores al muro de escalada / .

Y es que, este ‘boom’ de la escalada se explica con cada una de las 60 horas que dieron de sí durante Climbing Madrid y en las que se disputaron el Campeonato de España de Escalada y Paraescalada en sus diferentes categorías -y el Campeonato de Madrid- en un muro de competición internacional, certificado por la IFSC (International Federation of Sport Climbing) y utilizado en el Campeonato del Mundo de hace dos años en Innsbruck (Austria). Además, se vivieron momentos únicos como las entrevistas realizadas por el escalador y alpinista Carlos Suárez a la británica Shauna Coxsey y al estadounidense Chris Sharma. También se pudo escuchar al piloto profesional del Dakar, Albert Llovera, quien sigue inspirando a toda la sociedad desde su silla de ruedas.

Muro de competición internacional en Climbing Madrid / .

Más allá de eso, los asistentes pudieron convertirse también en protagonistas gracias a un emocionante open popular, en el que los escaladores amateurs pudieron demostrar sus habilidades escalando en un muro de boulder idéntico al utilizado en la Copa de España. El éxito de esta iniciativa se tradujo en más de 7.700 participantes- algunos provenientes de colegios e institutos-. Cada uno de ellos pudo comprobar su nivel gracias a un ránking digital y ganar material deportivo, entre otros premios, según su pericia y clasificación. Nunca antes se había combinado escalada profesional y amateur en un mismo evento y este fue otro de los aciertos que han impulsado a Climbing Madrid.

Toyota C-HR Plug-in Hybrid / .

Todo sucedió en un ambiente cálido y distendido en el que no faltó la música en vivo de la mano de grupos musicales de distintos estilos como Vangoura, Ani Queen, Crianza, Jase The Rockstar, La Milagrosa, Misty Day y los DJs Abel The Kid, Neus González y Varoc.

El escalador Carlos Suárez y la dos veces campeona del mundo de boulder Shauna Coxsey en Climbing Madrid / .

En definitiva, unos días que ya quedarán señalados en rojo en la historia de la escalada en España gracias a momentos y experiencias inolvidables. Y todo ello, como se mencionó a principio del artículo, es posible gracias a la participación tanto de los aficionados de la escalada y entusiastas como de patrocinadores fuertes y comprometidos, como el mencionado de Toyota.