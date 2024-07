Nico Williams: "El fútbol sí está dando ahora un paso adelante en la lucha contra el racismo"

Nico Williams saluda con una timidez que esconde tras esa imagen de chaval moderno con un look que desata pasiones. Atiende a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, en una habitación contigua a la sala de prensa de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, una vez concluida la cena en el primer día de concentración. España ha realizado un entrenamiento de puertas abiertas que se está convirtiendo en feliz costumbre desde que Luis de la Fuente está al mando, y Nico ha sido uno de los jugadores más solicitados por la chavalería que llenaba la grada a la hora de los 'selfis'.

Aparece junto a su excompañero Iñigo Martínez, que también tiene entrevistas programadas, y luce imponente con el chándal vintage que acaba de presentar la marca deportiva que viste a la selección. Nico se sienta en una silla y arranca la charla con los brazos cruzados, señal inequívoca, según los cánones del lenguaje corporal, de que arranca a la defensiva. Pese a su timidez, sostiene la mirada al entrevistador y a medida que avanza la conversación se va soltando. Los brazos comienzan a moverse apoyando el discurso y las risas, que alguna hay, son sentidas y sonoras sin llegar a carcajadas. Una sonrisa asoma en sus labios cuando el episodio es amable, pero cuando el tema se torna serio, la mandíbula se cuadra para darle más solemnidad a lo que dice. Su asesora de comunicación también se relaja cuando ve que la charla fluye y al final la entrevista se cierra con un apretón de manos mucho más firme que el inicial. Nico ya ha dejado de ser el hermano de Iñaki.

El Athletic suma 7 de los últimos 9 puntos, vienen de ganar al Celta 4-3 en un partido loco en el que usted marcó y repartió asistencias.

Trátame de tú que tengo 21 años, por favor.

Llegas en un gran momento de forma a esta convocatoria.

Me siento muy buen. Creo que esta temporada estoy dando un salto de calidad, estoy creciendo como futbolista, que es para lo que trabajo día a día. El míster me pide que de más asistencias, no solo que finalice, y estoy en esa etapa. Y llegar así a la selección para mí es una gran noticia.

¿Cómo llevas haberte convertido en uno de los centros de atención de tu club?

Al principio es un poco difícil porque es una presión añadida, pero esa presión al jugador que es competitivo le gusta. Le gusta asumir ese rol. A mí me gusta porque quiero ayudar al equipo y que la gente hable de mí por ello.

Estáis aquí tú y Oihan Sancet, pero han dado el salto también Vivian o Guruzeta. La nueva hornada ya se ha instalado en el Athletic.

Viene una camada muy buena en el Athletic. Al final tenemos a 'Guru', con quien me entiendo a las mil maravillas. ¿Qué te puedo decir de él? Le llamamos Benzema y para mí es indispensable porque me genera muchos espacios. Yo creo que la gente no le valora eso como delantero, se fija más en los goles que mete, pero tanto a mí como a mi hermano nos ofrece una cantidad de espacios a la espalda de las defensas increíble porque se mueve y se asocia con los interiores. Y eso nos hace mejores a Iñaki y a mí. Respecto a Vivian, creo que está tomando el rol de central muy serio y le animo a que siga así porque va a ser uno de los mejores centrales de la Liga. De Oihan qué quieres que te diga, es un jugadorazo.





Hablamos del Athletic, pero la Real Sociedad tiene cinco jugadores en la selección, Osasuna también trae futbolistas... ¿Está de moda el fútbol del norte?

El fútbol vasco está dando pasos enormes. Cuando yo era niño en la selección había mayoría de jugadores del Real Madrid y del Barcelona. Ahora hay más de la Real, del Athletic, de Osasuna... Debemos segur así y además el mensaje que manda esta selección es muy bueno: da igual del equipo que vengas, si eres bueno y trabajas, puedes llegar. Espero que sigan saliendo jugadores espectaculares de Euskadi y lleguen a la selección.

Nico, con 21 años has jugado un Mundial, ganado una Nations League y vas camino de tu primera Eurocopa. Va muy rápido esto, ¿no?

Rápido es poco. La verdad es que no lo asimilas del todo. Te llega todo tan rápido que no llegas a darte cuenta de todo lo que te pasa. Y la realidad es que estoy viviendo un sueño. No puedo pedir más. Estoy muy orgulloso de mí mismo y de hacer que mis amigos, padres y gente cercana se sienta orgullosa de lo que estoy haciendo. Además, estoy trabajando para poder dar más de mí, para poder subir un escalón más y, sobre todo, aprovechar esta situación tan privilegiada que tengo a mi alrededor, como es estar aquí en la selección, y trabajar más en el día a día.

¿Cuánto de importante es estar bien rodeado en estos momentos de vértigo para un futbolista joven?

Es fundamental. Me ayudan mucho. Tengo a mi hermano, que está muy encima de mí, o a De Marcos, que está muy encima de todos los jóvenes como Oihan, como Adu Ares, como Unai Gómez, como yo... Están muy pendientes de nosotros y eso se agradece porque tienes a alguien experimentado en el equipo que te dicen: "Eh chaval, bájate que te estás pasando". Y eso es muy necesario. A mi hermano le debo la vida porque sin él no sería lo que soy a día de hoy.

¿Te ves jugando en Europa con el Athletic?

Claro. En el vestuario del Athletic se habla de Europa. Tenemos la ambición de lograr ese gran premio que es jugar la Europa League o la Champions, porque no nos ponemos techo, y queremos estar ahí arriba. Creo que si seguimos a este ritmo vamos a lograrlo, pero hay que ir partido a partido, paso a paso. No es nada fácil porque está el Girona ahí el primero, está el Madrid, el Atlético, el Barcelona... Son equipos muy fuertes y tenemos que seguir trabajando y subir ese escalón que nos permita dar el salto de calidad.

¿Ves al Girona de Michel ganando la Liga?

Sería muy bonito verlo. En 2016 vimos al Leicester quedar campeón en la Premier. Y aquí sería bonito, pero vamos a ver cuánto aguantan. Están haciendo un trabajo increíble, hacen un fútbol muy atractivo de ver y muy combinativo. Ojalá sigan así.

Nos ponemos serios. El próximo 30 de junio acabas contrato con el Athletic y te has convertido en uno de los fichajes más codiciados por los equipos grandes de la Liga y de la Premier. ¿Tienes tomada una decisión ya?

Que equipos grandes como Barça, Madrid o clubes de Inglaterra estén pendientes de mí quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. Yo tengo clara la decisión que quiero tomar, pero al final esto es algo que llevan mis representantes, que llevan conmigo desde que tenía 11 años. Y están mis padres, mi hermano... Ya se verá, pero estoy muy tranquilo y quiero segur así.

Hablas de la decisión y de tu familia, tu hermano, tus representantes... ¿Será una decisión de Nico o será algo consensuado?

Será una decisión de todos, no solo soy yo. También están mi familia, están mis amigos, mis representantes... No es solo una cuestión de Nico porque al final la familia para mí es muy importante y tiene un papel decisivo en esta decisión.

Una última sobre esto, ¿comunicarás la decisión con tiempo para que no interfiera en el final de Liga y en la Eurocopa, o te volveré a preguntar en Alemania por tu futuro?

A mí al final el ruido tampoco me gusta. No me gusta que la gente hable mentiras, que se generen rumores que no son ciertos. La gente habla un montón y eso me incomoda. Creo que se va a saber más pronto que tarde, pero se va a saber y creo que eso nos va a dejar tranquilos a todos. No hemos puesto una fecha límite, pero estamos siguiendo unas pautas que nos hemos marcado. Como te he dicho, estoy tranquilo, son cosas que están llevando mis representantes y quiero que siga siendo así.

Cambiemos de tema. Has sido el jugador que más se ha significado, junto a Vinicius, contra el racismo en los campos de fútbol. ¿Estamos avanzando en eso o seguimos en el punto en el que estábamos?

La verdad es que estoy muy agradecido, sobre todo a la Liga y a los clubes porque están identificando rápido a esta... gente o lo que sea, que no sé ni cómo calificarles. El fútbol sí está dando un paso adelante ahora en la lucha contra el racismo y se identifica rápido a los que insultan en los campos. Los jugadores de cualquier raza o cultura nos sentimos más protegidos y creo que estamos avanzando en este aspecto. Ojalá siga así.

¿El racismo es un problema del fútbol o es una pandemia social?

Siempre he dicho que ningún niño nace siendo racista. Esto es parte de la educación que te dan tus padres. El entorno que tengas es muy importante para ver cómo se va a comportar un niño de mayor. Los niños hacen lo que ven a los mayores y la educación que les dan es clave en eso. Espero que poco a poco vayamos avanzando en esto. Sé que va a ser muy difícil acabar con ello, pero espero que sigamos avanzando porque es una tarea en la que todos debemos involucrarnos para conseguir una sociedad más diversa y tolerante en la que podamos convivir sin problema. Y lo campos de fútbol son un espejo de la sociedad.

Hablemos de algo más reconfortante. Me dijo el otro día un veterano que nunca había visto tan buen ambiente en la selección.

Siempre he dicho que desde el primer día que llegué a la selección he sentido que es una familia. Me han acogido como uno más y me siento querido en el vestuario. Hay muchas bromas, muchos gestos de verdadero compañerismo, un gran ambiente... Cada uno viene de su club, nos vemos cada mes o cada dos meses y al final no es fácil tener esa compenetración. Pero creo que los entrenadores y el 'staff' lo han hecho a las mil maravillas y tenemos ese ambiente increíble y todos disfrutamos de ello.

¿El título de la Nations League tiene que ver algo con este buen ambiente?

El título de la Nations League es una consecuencia de ello, sin duda, porque cuando un equipo es equipo, el compañero es amigo y luchas más fuerte por el amigo que tienes al lado. Y creo que eso es lo que nos caracteriza. Aquí hay buena gente y el ambiente es muy familiar.

La última, ¿España asume el rol de candidata a ganar la Eurocopa o prefiere ir de tapada?

España es candidata a la Eurocopa, por supuesto. Tenemos un equipo increíble, tenemos calidad, tenemos ritmo... Tenemos todo lo que se necesita para ganarla, pero hay que ir paso a paso y centrarnos primero en ganar los partidos ante Chipre y Georgia para acabar líderes de grupo y ser cabezas de serie. Pero soy optimista y creo que podemos conseguir ese gran título. Y los rivales lo saben.