María Delgado, primera árbitra nacional extremeña de judo

Lograr llegar a ser árbitro nacional de judo es un proceso que no es nada sencillo. Hay varios escalafones que pasar. Sin ir más lejos el de arbitraje autonómico, que es justo el previo antes de dar el salto al nivel nacional. Todos estos pasos y también algunos más ha tenido que dar María Delgado Rodríguez, (Badajoz, 1991) para lograr convertirse en la primera mujer extremeña en colarse dentro del mundo del arbitraje nacional de judo.

Y eso que Delgado acumula ya varios lustros a sus espaldas en el mundo de los tatamis. A los 6 años se apuntó a esta disciplina en el Colegio Santa Teresa de Jesús en un club que, tiempo después, pasaría a llevar la denominación del Club Javier Linde, donde estuvo cerca de 20 años antes de recalar en el club Javier de la Marta, donde coincidió unos meses con el mítico maestro extremeño.

A nivel regional ha sido campeona en varios torneos mientras que a nivel nacional también tiene sus logros , donde ha logrado subirse al podio. Además, ha probado también el formato de lucha sambo. Hace ya más de diez años se formó como monitora y en 2015 comenzó a formar parte de la FMD. Dos años después inició su propia aventura en Rônin Judo Badajoz, que actualmente está registrado como club deportivo. Dentro de su currículum figuran una larga lista de formaciones como Técnico Deportivo (Nivel II) y Técnico Superior Deportivo (Nivel III) en la especialidad de Judo y Defensa Personal. También como árbitro autonómico y, recientemente, como árbitro nacional tras lograr pasar el examen del pasado 15 de junio.

María Delgado, como árbitra, durante una competición / CEDIDA

Orgullo

Tras este hito que le ha convertido en pionera, confiesa tener sentimientos encontrados. «Internamente, me siento como si no hubiese hecho nada importante, pero la realidad es que sí lo es. Por un lado, me enorgullece ser la primera mujer extremeña en conseguir ser Árbitro Nacional de Judo; pero por otro, me da rabia que no haya habido otras mujeres antes que yo», declara. Además, asegura que era una deuda que la región tenía desde hace mucho tiempo. «Son varias décadas de historia de nuestro deporte en Extremadura y muchas generaciones de árbitros. Tener que esperar al año 2024 para tener a la primera mujer en escalar a este puesto, es triste», expone.

A día de hoy María Delgado es la única árbitra nacional de judo en Extremadura, aunque también ella también apunta otros datos que reflejan el papel de la mujer en esta disciplina sólo hay dos mujeres que sean árbitros autonómicas colegiadas en nuestra región y sólo cinco chicas jueces-árbitro u oficiales colegiadas. Sobre este bagaje tan escaso pone el foco en los clubes. «Lo llamativo para un club es generar competidores, no árbitros. Te da muchos likes en Instagram. Pero parece que hay melones que dan miedo abrir, y así se pierde mucha gente válida por el camino –y en el caso que nos ocupa, lo que más se pierden son chicas-», afirma.

Más mujeres

La propia Delgado reclama la presencia de más mujeres no sólo en el panorama arbitral, sino en el resto de esferas que componen el judo. «Para que haya más igualdad en un deporte como el nuestro hace falta que haya más mujeres en puestos de decisión dentro de las Federaciones Autonómicas, pero sobre todo en la Española. Creo que lo más importante es potenciar la presencia de mujeres entrenadoras, fomentar su formación y participación en las asambleas o lugares desde los que exponer sus ideas y experiencias», concluye.