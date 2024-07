Uruguay elimina a Estados Unidos de su propia Copa América

Uruguay se clasificó este lunes como primera de su grupo en la Copa América tras derrotar por 0-1 con gol de Mathías Olivera a Estados Unidos, la anfitriona, que quedó eliminada en vísperas del 4 de julio, toda una humillación.

Arreón de Estados Unidos, que fue dueño de los minutos iniciales del partido presionando en alto y dominando a un Uruguay que no tenía a Marcelo Bielsa en el banquillo. Los estadounidenses se arrepentirían más tarde de no haber sabido aprovechar esos minutos para inquietar a la portería de Sergio Rochet. De hecho, si alguna oportunidad hubo en ese inicio fue para la Celeste, pero Darwin Núñez no la pudo concretar.

Un fuerte golpe en la cabeza de Maximiliano Araújo obligó a parar el partido durante unos minutos; fue entonces cuando los jugadores supieron que Panamá se había adelantando ante Bolivia, eliminando virtualmente a Estados Unidos. Araújo tuvo que ser retirado del terreno de juego en camilla en el minuto 27 por un traumatismo craneal, sustituido por Cristian Olivera.

Uruguay aprovechó el parón para apoderarse del partido y las ocasiones no tardaron en llegar. En el minuto 33 el árbitro le permitió a la Celeste sacar rápido una falta sorprendiendo así a los jugadores estadounidenses y a punto estuvo de inaugurar el marcador Nahitan Nández, pero lo evitó Matt Turner. Facundo Pellistri tuvo otra solo ante el portero pero remató mal el balón.

Poco antes del descanso Estados Unidos sufrió un importante contrapié al perder por lesión a su delantero Folarin Balogun, entrando Ricardo Pepi en su lugar. El primer tiempo fue de poco fútbol, con muchas interrupciones, de garra y fricción, con un resultado para nada sorprendente de empate a cero al descanso.

Sin nada que perder

Con los resultados en Kansas City y Orlando, los estadounidenses estaban fuera de la Copa América, por lo que no tenían ya nada que perder. Pero los hombres de Gregg Berhalter, con las ausencias de Weah y Balogun, no tenían ideas y el partido estaba denso y trabado, con Federico Valverde tomando las riendas de la selección uruguaya.

No pasó mucho tiempo desde que el Arrowhead Stadium se dio cuenta de que Bolivia había empatado en Orlando y Estados Unidos volvía a estar clasificada, hasta que le cayó encima un balde de agua helada. Llegó el gol de la Celeste con un centro de falta lejana de Nico de la Cruz con remate de cabeza de Ronald Araújo despejado por Turner, Mathías Olivera la empujó al fondo de la red. Era el minuto 66.

En el 74, sin portero, tuvo el empate en sus botas Christian Pulisic, pero su disparo desde fuera del área lo sacó bajo palos Manuel Ugarte. La más clara de los estadounidenses.

A poco de finalizar el tiempo reglamentario tuvo otra Estados Unidos, un tiro de Haji Wright que se envenenó con un rebote que entre Araújo y Rochet alcanzaron a sacar. Intentó hasta el final Estados Unidos el gol del honor que de nada le hubiese servido ya.

Uruguay concluye la fase de grupos con 9 puntos y un pleno de victorias, seguida de una Panamá que también clasifica para los cuartos de final dejando fuera a Estados Unidos, que esta noche se despidió del torneo.