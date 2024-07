Badajoz-Extremadura: el gran duelo que se avecina en Tercera

Hace pocos meses parecía algo imprevisible, pero lo cierto es que la Tercera Extremeña pinta que va a volver a tener la misma emoción que la de hace unas temporadas. Al menos por la presencia de dos equipos destinados a competir en divisione s superiores: Badajoz y Extremadura están, desde ya, preparando una contienda que promete ser reñida y vibrante. Ambos con fichajes ilusionantes y con una masa social con exigentes expectativas para lograr el ascenso a Segunda Federación.

En el Nuevo Vivero las urgencias económicas convergen con el plano deportivo, ya que el club pacense necesita ascender de categoría para que tengan alguna opción de lograr viabilidad para afrontar el concurso de acreedores. El Badajoz tiene aún algo de margen, pero el hecho de haber descendido nuevamente de categoría complica el panorama a medio plazo, ya que obliga al cuadro blanquinegro a volver a Primera Federación en un periodo no demasiado grande de tiempo. La actual propiedad ha añadido más presión aún si cabe, ya que ha lanzado un órdago importante: si el equipo no asciende este año, los abonos de la próxima campaña no tendrán coste alguno, por lo que, en caso de seguir en Tercera, les impediría poder contar con esa vía de ingresos.

En el Nuevo Vivero confluye con la turbulenta realidad institucional una tímida ilusión a raíz de una política de fichajes en las que se intercalan el regreso al club de antiguos integrantes de la cantera que ahora sumarán en el primer equipo, así como la contribución de veteranos –Álex Herrera, Álex Alegría y Fran Miranda– o la llegada de nombres como Jorge Barba y Bermu. Otra parte en la que también se pone de manifiesto que la hinchada pacense está entregada es en los más de 3.000 abonados que han logrado en apenas dos semanas.

Otra desventaja con la que cuenta el club pacense con respecto a su rival es con su inquilino en el banquillo. Y es que aunque José María Cidoncha también tenga un discreto bagaje en la categoría, aún así parece un miembro más experto que Luis Oliver Sierra.

Ilusión en Almendralejo

La ilusión ha vuelto al Francisco de la Hera después de un espinoso camino por los campos de las catacumbas de la Primera y Segunda Extremeña. El camino le ha servido al club, principalmente, para dos cosas: en primer lugar, para recuperar la alegría de una afición maltratada por la última gestión del Extremadura UD. Y, en segundo lugar, para recuperar la confianza del entramado empresarial y social.

Nadie esconde que el ascenso a Segunda Federación sea objetivo este año, pero Daniel Tafur y los suyos no tienen prisa. Saben que todo forma parte de un proceso y que, si bien era clave ascender a Tercera en dos años, ahora la prioridad del ascenso se equipara a la del crecimiento del club.

Los jugadores del Extremadura celebran con su afición en Almendralejo. / CD Extremadura

En lo social, el respaldo empieza a ser importante. El ayuntamiento de Almendralejo confía plenamente en la gestión de los nuevos propietarios del Extremadura y, de hecho, está muy avanzado el proyecto para la concesión de la ciudad deportiva, que será renovada por completo.

En lo deportivo, el club está elaborando un equipo repleto de jugadores experimentados en superior categoría. La vuelta de José Antonio Pardo ha sido un espaldarazo a la que se ha sumado el retorno de Dieguito, una pieza clave del Cacereño de la pasada temporada. El Extremadura ha sumado talento extremeño a sus filas como Pablo Platero o Samu Hurtado, y lo ha combinado con experiencia como la de Miguel Núñez o el portero Robador. También ha jugado alguna apuesta con el delantero del Diocesano, Rubén Cabeza; el centrocampista del Castuera, Moussa; o el retorno del joven portero almendralejense Carlos Rodríguez. Y no se ha vuelto loco despeluchando a su plantilla anterior, pues hay hasta 12 renovados.

Sólo hay dos cuestiones que el Extremadura ahora tiene que equilibrar. Una es la confianza de la afición en su cuerpo técnico. José María Cidoncha ha cumplidos los objetivos de forma notable, pero no ha dejado la conectividad deseada entre los seguidores. Eso sí, los resultados mandan y ahí nadie le puede discutir.

En cuanto al número de abonados, el Extremadura se encamina a los 1.500. Se espera que en agosto haya un tirón definitivo hasta, al menos, los 3.500 socios.